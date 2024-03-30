"Сотку" ТРО з Волині реорганізували в окрему механізовану бригаду

100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду.

Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України, повідомили на сторінці бригади у соцмережах.

"Сотка" лишається "соткою" і продовжує впевнено крокувати до Перемоги – тепер уже в статусі 100 окремої механізованої бригади", — написали військові.

Бойовий шлях 100 окремої механізованої бригади

До складу бригади входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".

Восени 2023 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом.

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