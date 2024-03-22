Керівник Івано-Франківської обласної прокуратури, начальник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області та начальник Головного управління Національної поліції Івано-Франківщини оприлюднили на сайті НАЗК декларації за 2023 рік.

Скільки вони заробили впродовж року, які заощадження мали та яким майном володіють, читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Роман Хима у 2023 році

Керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Роман Хима подав декларацію за 2023 рік 22 березня 2024.

Керівник обласної прокуратури Роман Хима. Івано-Франківська обласна прокуратура

Відповідно до документа Роман Хима заробив у 2023 році 1 мільйон 704 тисячі 968 гривень в Івано-Франківській обласній прокуратурі. Також він отримав 102 тисячі 826 гривень пенсії. Його дружина Інна отримала 32 тисячі 600 гривень пенсії, а донька Вікторія — 36 тисяч 510 гривень стипендії в Івано-Франківському національному медичному університеті.

У 2023 році Хима зберігав 1 мільйон 600 тисяч гривень готівкою, а також 783 тисячі 474 гривні — на банківському рахунку.

Також у декларації очільник обласної прокуратури вказав три рахунки в банках, його дружина — п'ять, донька Вікторія — один. Інформація про них зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Роман Хима до 2023 року

Згідно з декларацією у 2016 році Роман Хима купив квартиру та комору в Івано-Франківську площами 95,2 м² та 3,7 м². Їхня вартість — 245 тисяч 698 гривень та 6 тисяч 478 гривень відповідно. Його дружинна Інна з 2016 року володіє гаражем у Франківську площею 20,8 м². Його вартість — 10 тисяч гривень.

Наприкінці 2022 року дружина Романа Хими Інна купила житловий будинок та земельну ділянку у селі Вовчинець площею 287,2 м² та 1000 м². Їхня вартість — 288 тисяч 607 гривень та 138 тисяч 320 гривень.

Також дружина керівника обласної прокуратури у 2013 році придбала автомобіль Citroen C4 2013 року випуску за 170 тисяч 360 гривень.

Що задекларував керівник Головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький у 2023 році

Начальник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький подав декларацію за 2023 рік 22 березня 2024.

Керівник Головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Відповідно до документа Володимир Чернецький заробив у 2023 році 1 мільйон 59 тисяч 653 гривні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

Його дружина Ольга отримала:

489 тисяч 117 гривень від продажу електроенергії за зеленим тарифу товариству з обмеженою відповідальністю "Прикарпатенерготрейд";

121 тисячу 184 гривні зарплати в товаристві з обмеженою відповідальністю"Оператор газотранспортної системи України";

500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна від регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області;

3 мільйони 156 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна від Інни Глущенко.

У 2023 році Володимир Чернецький зберігав 400 тисяч гривень, 33 тисячі 600 доларів готівкою, а також 39 тисяч 212 гривень на рахунку в "ПриватБанку". Його дружина Ольга тримала 300 тисяч гривень, 55 тисяч доларів та 15 тисяч євро готівкою, а також 460 тисяч 963 гривні та 1 тисячу 355 доларів на рахунку в "Укргазбанку".

Також в декларації очільник ДСНС в області вказав два рахунки в банках, його дружина — один. Інформація про них зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Володимир Чернецький до 2023 року

Згідно з декларацією з 1995 року Володимир Чернецький має у спільній власності (50%) з Людмилою Чернецькою квартиру у Франківську площею 57 м². Її вартість у декларації не вказана. Також з 2018 року Чернецький має у безкоштовному користуванні будинок площею 282,9 м² та земельну ділянку площею 445 м² в Івано-Франківську, яким володіє його дружина. Вартість цієї нерухомості у декларації теж не оприлюднили.

Окрім цього, Оксана Чернецька має:

з 2008 року — земельну ділянку у Франківську площею 943 м²;

з 2012 року — земельну ділянку площею 1433 м² у селі Новосілки та квартиру у Франківську площею 50,2 м²;

з 2013 року — земельну ділянку у селі Новосілки площею 2006 м²;

з 2018 року — земельні ділянки площами 809 м², 728 м², 1835 м², 1426 м² та житловий будинок з господарськими спорудами площею 47,3 м² у селі Новосілки;

з 2019 року — житловий будинок площею 24,3 м², земельну ділянку площею 790 м² та житловий будинок з господарськими спорудами площею 22 м² у селі Новосілки, а також орендує в Петрилівської сільської ради земельну ділянку площею 710 м² у селі Новосілки;

з 2020 року — господарське приміщення площею 19 м² та торгово-офісне приміщення площею 103,8 м² у Франківську.

Вартість цієї нерухомості у декларації не вказана.

У 2002 році Володимир Чернецький придбав автомобіль ГАЗ 24 1955 року випуску, а у 2010 — причіп Дністер М1 2010 року випуску. Його дружина з 2007 року має вантажний автомобіль КамАЗ 55120 1983 року випуску. Вартість транспорту в документі не зазначена.

Що задекларував керівник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько у 2023 році

Керівник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько подав декларацію за 2023 рік 27 березня 2024.

Керівник Головного управління Національної поліції в області Сергій Безпалько.

Відповідно до документа Сергій Безпалько заробив у 2023 році 1 мільйон 271 тисячу 147 гривень в поліції. Його дружина Євгенія — 5 мільйонів 471 тисячу 231 гривню доходу від підприємницької діяльності. Також Сергій та Євгенія Безпальки отримали по 15 гривень процентів від "ПриватБанку".

У 2023 році Сергій Безпалько зберігав 20 тисяч євро та 12 тисяч доларів готівкою, а також — 16 тисяч 190 доларів та 748 тисяч 18 гривень на рахунках у "ПриватБанку". Його дружина — 100 тисяч доларів та 20 тисяч євро готівкою, 48 тисяч 333 гривні на рахунку в "Ощадбанку", 87 тисяч 42 гривні та 16 тисяч 190 доларів — у "ПриватБанку".

Також в декларації керівник Головного управління Національної поліції в області вказав один рахунок в банку, його дружина та син — по два. Інформація про них зазначена як конфіденційна. Один з рахунків сина відкритий у банку "Santander Bank Polska" (Польща).

Яке майно зареєстрував Сергій Безпалько до 2023 року

Сергій Безпалько задекларував квартиру площею 52,4 м² у Києві, власниками якої є двоє його синів. З 2021 року сім'я Безпальків орендує квартиру у Франківську площею 45,9 м², власницею якої є Світлана Дубовицька. Також з 2022 року син Сергія Безпалька — Дмитро орендує квартиру у Польщі площею 38 м².

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