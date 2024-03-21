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"Без сина не поїду": як триває евакуація Великої Писарівки на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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"Без сина не поїду": як триває евакуація Великої Писарівки на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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За тиждень з Великописарівської громади на Сумщині виїхало понад 200 людей. Наразі у Великій Писарівці залишилися 80 родин, які мають дітей і не планують виїжджати. Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу.

Інформації про точну кількість людей, що лишаються у селищі, наразі немає, тому що люди виїжджають з селища також самостійно. З прикордонної Великої Писарівки до Росії – 8 кілометрів. Звуки вибухів чутно майже щохвилини. Центр селища – зруйнований російськими обстрілами

Як минає восьмий день евакуації та чому відмовляються виїжджати — у матеріалі Суспільного.

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