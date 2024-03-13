У Європарламенті закликали до санкцій на агропродукцію з РФ

Представники більшості політичних груп у Європейському парламенті висловилися за обмеження на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Європейського Союзу.

Про це йшлося під час дебатів 12 березня, повідомляє DW.

Терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії польський депутат Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.

"Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", - сказав він.

За даними статистики, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії — на 40%.

Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських харчових продуктів на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічус, який представляв групу Renew Europe.

"Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена. Виторг служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас", — сказав він.

Депутат зазначив, що у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

"Уявіть собі: товарний поїзд у глухій місцевості, його вагони розгромлені, а 160 тонн зерна вивалено в багнюку. Поїзд знаходиться в Польщі, зерно — українське. Це результат багатомісячної блокади України європейськими фермерами. Водночас у Латвії, Литві, Іспанії, Італії, Бельгії, Греції та інших країнах ЄС російські поїзди, вантажівки та кораблі з субсидованим зерном зустрічали не протестами, а грошима", — сказала представниця групи "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель.

За її інформацією, Італія за рік збільшила імпорт російської пшениці в десять разів, Іспанія — на 900%, Бельгія — на 400%.

"Латвія і Литва відкривають порти для Росії, щоб наповнити європейський ринок мільйонами і мільйонами тонн субсидованої сільськогосподарської продукції", — заявила євродепутатка з Німеччини.

Вона також закликала негайно й остаточно заборонити ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Обмеження підтримали і представники інших політичних сил Європарламенту.

Водночас ірландський депутат від лівої фракції парламенту ЄС Мік Воллес заявив, що нові санкції щодо Росії та Білорусі не розв'яжуть проблему фермерів у Євросоюзі. За його даними, ціни на зерно в ЄС насамперед знижуються через наплив дешевого українського зерна.

Єврокомісія "розгляне будь-які додаткові заходи"

Про це від імені верховного Представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики єврокомісар Ілва Йоганссон заявила на дебатах, що Єврокомісія уважно стежить за імпортом з РФ і Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме необхідними, аби уникнути дестабілізації зернових ринків Євросоюзу.

За її словами, на тлі зростання імпорту в ЄС продуктів з Росії деякі країни ЄС порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Зокрема, Єврокомісії повідомили про рішення Латвії запровадити заборону на ввезення деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

"Єврокомісія аналізує потоки продовольчої продукції в ЄС і з нього та оцінює їхній вплив на наші сільськогосподарські ринки і фермерів, наших клієнтів, а також на ширше питання глобальної продовольчої безпеки", — зазначила Йоганссон.

Вона зазначила, що за даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти і добрива.

У січні міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс за підсумками зустрічі з латвійським і естонським колегою заявив, що країни Балтії підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій ЄС.