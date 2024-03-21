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США запропонували механізм, щоб залучити для України $50 млрд за допомогою активів РФ
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США запропонували механізм, щоб залучити для України $50 млрд за допомогою активів РФ

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Банк Росії
Центральний банк Росії. AP/Alexander Zemlianichenko

США запропонували союзникам випустити облігації на 50 мільярдів доларів за допомогою доходів від заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це пише агентство Bloomberg.

США запропонували союзникам G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій як мінімум на 50 млрд доларів, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії.

Виторг від облігацій спрямують на підтримку України, повідомляє агентство з посиланням на джерела, уточнюючи, що обговорення перебуває на початковій стадії.

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

Союзники України активно обговорюють варіанти використання заморожених активів Москви для допомоги Києву. Цьому присвячений дводенний саміт лідерів Європейського союзу, що нині проходить у Брюсселі.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Більшість цих активів перебуває у бельгійській Euroclear, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд.

29 січня посли Європейського союзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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