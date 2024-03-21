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На Київщині стартувала посівна ярих сільськогосподарських культур
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На Київщині стартувала посівна ярих сільськогосподарських культур

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На Київщині стартувала посівна ярих культур
На Київщині стартувала посівна. Фото: Суспільне Полтава

У 2024 році одними з перших на Київщині розпочали посівну ярих сільськогосподарських культур аграрії Бориспільського, Броварського та Обухівського районів.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління агропромислового розвитку Київської ОДА Ліна Щуревич.

Станом на 21 березня в області посіяно 2,19 тис. га, в тому числі: зернових та зернобобових — 1,67 тис. га.

Однак, несприятливі погодні умови сповільнили темпи посівної кампанії.

"Під урожай 2024 року планується задіяти 1148,5 тис. га, що на 10,9 тис. га більше, ніж торік", — розповіла посадовиця.

Зерновими культурами аграрії Київщині планують засіяти 541,4 тис. га, що становить 47,1 % в структурі посівних площ. Зокрема, вже посіяно озимих на зерно всього 177,1 тис. га, що становить 94,8 % до минулого року.

Фермери збільшують площі під ярі зернові та зернобобові.

"Ярих зернових та зернобобових буде посіяно на площі 364,3 тис. га, що на 8,6 тис. га більше посівів минулого року і становить 102,4 %", — зазначила Ліна Щуревич.

Крім того, аграрії області планують збільшити посівні площі технічних культур, яких має бути посіяно всього 422,3 тис. га, що на 6,9 тис. га більше, ніж торік.

У структурі посівних площ овочеві культури та картопля становлять 10,7 %. Під посів кормових культур буде задіяно 62,08 тис. га, що на 4,58 тис. га більше, ніж торік, що становить 4,76 % у структурі посівних площ.

Водночас, за словами начальниці управління агропромислового розвитку Київської ОДА, 9425,03 га земель сільськогосподарського призначення потребують обстеження на наявність ділянок, забруднених мінами.

Раніше у КОВА розповіли, що торік аграрії Київщини отримали 13 млрд грн кредитів на розвиток господарств. Скористалися підтримкою від держави понад 100 сільгоспвиробників.

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