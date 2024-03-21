На війні загинув закарпатець Василь Цьока

На війні загинув житель села Крайниково Хустського району 27-річний Василь Цьока.

Про це повідомили на сторінці Крайниківського старостинського округу у Facebook.

"Після закінчення школи пішов служити до лав української армії. Згодом підписав контракт зі Збройними Силами України. Пішов воювати на схід, де війна почалася ще у 2014 році. Отримав статус учасника АТО", — йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Василь Цьока повернувся з закордону, аби стати на захист України. Чоловік вступив до лав ТРО. Звідти його направили на передову, де він протягом двох років виконував бойові завдання.

Загинув захисник 19 березня 2024 року.

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