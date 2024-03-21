У Сумах волонтери організували весняний курс "Безпечні канікули" для школярів

Весняний курс "Безпечні канікули" організували для сумських школярів волонтери міської організації Товариства Червоного Хреста України. Ідея заходу належить волонтерці Наталії Гончарук. Провели такий курс удруге, зібравши дітей 7-12 років.
"Ми їх розділили на дві групи, так працювати простіше тому, що ми взялись охопити близько 50 дітей міста Суми різного віку, знань і навичок, з різних шкіл, навіть з Сумського району до нас приїздять сюди на заняття. Сьогодні у нас правильна постава — важливо тримати спинку рівно, правильно сидіти за партою, правильно працювати. Вони отримали завдання зліпити людину, основа – рівненька дерев'яна паличка, на них наліплюють пластилінові елементи. Що вони зроблять – ми їх не обмежуємо, колись вони поглянуть на роботу, побачать рівненьку паличку й отак вирівняються", — пояснила волонтерка Сумської місцевої організації ТЧХУ Наталія Гончарук.
"Якось я людину і малювати не вмію, ліпити ще складніше, тому вирішила кота ліпити. У мене рудий кіт з білими плямками, він дуже мурчить голосно, його трохи почешеш – і він починає муркотіти. Я дізналась, що є види сколіозу і є всілякі нові вправи для спини", — розказала учасниця заходу Тая Бикова.
"Я вибрала колір рожевий, фіолетовий і зелений, у мене дівчинка. Ми сьогодні робили зарядку, я записувала, що треба рівно стояти", — розповіла Аріна Милокоста.
У сусідній кімнаті – теоретичні та практичні заняття, де досліджують важливість правильної постави та гігієни. Захід проводять студенти-медики.
"Через те, що нерівна постава, зміни в тілі відбуваються непотрібні, через це кровообіг порушується, дихання, перетравлення їжі", — пояснив учасник заходу Назар Кішакін.
"Моя класна вчителька розповіла про це, мама запропонувала – і я погодилася. Нам розповідають, як правильно тримати постава, щоб нічого не боліло, щоб правильно сидіти, щоб кістки не боліли", — розказала школярка Таїсія Дяченко.
"Сьогодні ми з дітьми розбирали правильну поставу, вивчали ознаки правильної і неправильної постави, також робили вправи. Я по реакції дітей дивлюсь, що в них позитивні емоції від цього заняття. Ми перевіряли кілька дітей, у більшості є якісь порушення постави", — зазначила волонтерка Сумської місцевої організації ТЧХУ Ольга Силка.
Цьому заняттю передували два дні, коли дітей навчали прийомам самозаспокоєння та домедичній допомозі."Вчора ми їх навчали першої допомоги. Ми вивчали, якщо у них садна, травми, як себе повести, до кого звертатися – дорослі, фахівці. Вони відпрацьовували переломи, накладали пов'язки", — додала інструкторка з першої домедичної допомоги Світлана Вихрова.
22 березня на школярів чекає завершальний день курсу, коли їм розкажуть про важливість безпечної поведінки в інтернеті. Захід відбудеться спільно зі спеціалістами з кіберполіції. Після цього дітям вручать символічні сертифікати.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram