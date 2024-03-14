У Харкові 20 березня о 12:58 пролунав вибух. У місті та області з 12:14 оголошена повітряна тривога. Західніше Харкова фіксували розвідувальний БпЛА, тип якого не визначили, повідомляли у Повітряних силах.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", — сказано у повідомленні керівника ОВА Олега Синєгубова.

Очевидці повідомляють про стовп диму в районі промислової зони.

Пожежу у Харкові внаслідок влучання о 13:34 підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що внаслідок російського удару є поранені.

Доповнено о 14:09. П'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, двох госпіталізували, решту — оглядають лікарі. Цифра постраждалих не остаточна, Терехов зазначив, що пошукова операція триває. Рятувальники продовжують гасити пожежу.

Доповнено о 14:19. Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ, повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у тяжкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", — сказано у повідомленні.

Поранений внаслідок ракетного удару по Харкову, 20 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

Болвінов каже, що кількість поранених та загиблих на цей час не остаточна.

Доповнено 14:32. За попередніми даними поліції, удар завдали ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.

Доповнено 14:51. Внаслідок удару по Харкову спалахнула пожежа на площі понад 2 тис. кв. метрів, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Рятувальники на місці удару по Харкову. Сталася пожежа на підприємстві, 20 березня 2024 року. ДСНС

Доповнено 15:10. Під завалами на підприємстві у Харкові, по якому влучили російські війська, можуть перебувати ще 10 людей. Двоє з трьох тіл загиблих лишаються під завалами — працівники ДСНС поки не можуть їх деблокувати, сказав у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Синєгубов. За його даними, п'ятьох людей ушпиталили: двоє — у тяжкому стані, двоє — у середньому, ще одна людина зазнала легких поранень. Пожежу на цей час ще не загасили.

Доповнено 16:26. Поліція з'ясовує, хто був у будівлі на момент атаки РФ по Холодногірському району Харкова, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Болвінов. Слідчі вилучили журнали обліку співробітників та з'ясовують, скільки людей могли перебувати всередині під час вибуху.

Болвінов також опублікував номер телефону, за яким можна звернутися, якщо ви втратили зв'язок зі своїми близькими після ракетного удару: (093) 494-31-62.

Доповнено 16:28. Семеро людей поранені внаслідок ракетного удару по Харкову, повідомив дані на 16:22 речник обласної прокуратури Чубенко. За його даними, шістьох людей ушпиталили, один поранений від госпіталізації відмовився. На цей час відомо про двох загиблих.

Доповнено 16:40. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до чотирьох, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено 17:26. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до п'ятьох людей, повідомили в облпрокуратурі.

Доповнено 17:52. Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Холодногірському району Харкова, повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 17:44 пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів.

Доповнено 19:23. Протикорабельну ракету Х-35 застосувала РФ під час удару по Харкову 20 березня, повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнені дані.

Доповнено 20:40. Кількість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 20 березня зросла до восьми людей, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Сімох поранених шпиталізували, одному надали допомогу на місці.

Доповнено 20:55. Криміналісти порівнюватимуть зразки ДНК п'ятьох загиблих під час удару РФ у Харкові 20 березня та їхніх ймовірних родичів, повідомив начальник Слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

"Попередньо загиблі — це двоє жінок та троє чоловіків. Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей. Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", — написав Болвінов.

Доповнено 20:56. Станом на 20:20 рятувальники продовжують гасити пожежу у промисловій зоні, куди сьогодні вдень влучила російська ракета. Відкритого вогню у виробничій чотириповерховій будівлі вже немає. Рятувальники продовжують проливати водою приміщення, де все ще зберігається висока температура, розповів Суспільному речник ДСНС регіону Євген Василенко.

Також триває розбір завалів та пошук людей. У приміщеннях серед іншого була розташована типографія, де зберігалася велика кількість паперу, картону та фарби. Через це одразу після ракетного удару вогонь швидко поширився на усі чотири поверхи будівлі.

Під час гасіння пожежі вдалося врятувати одного з працівників підприємства, розказав Василенко. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, побачили чоловіка, який висів на кондиціонері біля вікна третього поверху. Висота складала близько 18 метрів над землею. Щоб дістатися до нього, рятувальники спершу розгорнули висувну трьохколінну пожежну драбину, а останній проліт подолали за допомогою штурмової драбини.

Доповнено 21:36. Дев'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову вдень 20 березня, повідомили дані на 21:30 в облуправлінні ДСНС.

Доповнено 22:22. П'ятеро людей зникли безвісти внаслідок удару РФ по Холодногірському району Харкова 20 березня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Їхні особи встановлені, але самі вони не перебувають ані серед поранених, ані серед загиблих", — написав Терехов.

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