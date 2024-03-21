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273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини
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273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини

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Протягом дня 21 березня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини: Миколаївську, Хотінську, Білопільську, Ворожбянську, Миропільську, Великописарівську, Шалигинську, Есманьську, Дружбівську, Свеську та Середино-Будську. Зафіксовано 273 вибухи.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Хотінська громада зазнала ударів зі ствольної артилерії (10 вибухів), міномету (2 вибухи) та вдарив дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

По Великописарівській були обстріли з міномета (55 вибухів), артилерії (6 вибухів), АГС (19 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), пуски керованих авіаційних бомб з літаків тактичної авіації (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи), також був завданий удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

У Миропільській громаді був артилерійський обстріл (7 вибухів).

У Білопільській зафіксовано обстріли з гранатометів СПГ та АГС (20 вибухів), гранатомету РПГ-7В (8 вибухів), ствольної артилерії (48 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), танку (10 вибухів), мінометів (9 вибухів). Також був удар дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів).

На Миколаївську громаду був здійснений пуск авіаційних бомб з літаків тактичної авіації (2 вибухи).

У Шалигинській були обстріли зі ствольної артилерії (17 вибухів).

По Ворожбянській громаді були пуски КАБ з літаків тактичної авіації (1 вибух).

У Свеська громаді зафіксовано пуск ракет НАР з гелікоптера (5 вибухів).

По Есманьській громаді відбувся авіаційний обстріл з літака — пуски ракет типу НАР (5 вибухів) та мінометні обстріли (2 вибухи).

У Дружбівській був удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Що відомо про обстріли Сумщини вночі та зранку 21 березня

  • Армія РФ здійснила 5 авіаударів та 12 обстрілів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

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