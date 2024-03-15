П'ять авіаударів по області: армія РФ обстріляла Сумщину

П'ять авіаударів та 12 обстрілів Сумської області здійснили військові РФ вночі та зранку 21 березня. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Білопільська громада: армія РФ била з РСЗВ (12 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів).
Середино-Будська громада: 2 міни скинула російська армія на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).
Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).
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