НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Як працює рота ударних безпілотників: репортаж з лінії фронту. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИВторгнення Росії в УкраїнуДронЗброяВідео

Як працює рота ударних безпілотників: репортаж з лінії фронту. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Рота ударних безпілотників на фронті завдає ударів по живій силі та технічним засобам військ РФ та координує удари з контрольно-спостережного пункту. Що наразі є на озброєнні, які навички потрібні пілоту ударного дрона та як армія РФ перешкоджає атакам дізнавався кореспондент Суспільного, побувавши на лінії фронту.

Пілот за позивним "Мак" у 21 окремій механізованій бригаді чергує як диспетчер та координує удари підрозділу по позиціях російських військ. Військовослужбовець розповів, що навчання проходив, як і всі:

"Симулятор, маленький дрончик, на ручку який вміщається, потім великий дрон, потім бойові виїзди. І пішло-поїхало. Все, як у всіх”.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Галина Гуділіна, переселенка з Рижівки
Історії переселенців із Рижівки, що на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Ракетна атака на Київ 21 березня
Перші кадри з місць падіння уламків у Києві. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Атака на Харків 20 березня
Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові 20 березня. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
в Одесі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу
"Лишилася лише коробка від хати": в Одесі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок