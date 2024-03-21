Рота ударних безпілотників на фронті завдає ударів по живій силі та технічним засобам військ РФ та координує удари з контрольно-спостережного пункту. Що наразі є на озброєнні, які навички потрібні пілоту ударного дрона та як армія РФ перешкоджає атакам дізнавався кореспондент Суспільного, побувавши на лінії фронту.

Пілот за позивним "Мак" у 21 окремій механізованій бригаді чергує як диспетчер та координує удари підрозділу по позиціях російських військ. Військовослужбовець розповів, що навчання проходив, як і всі:

"Симулятор, маленький дрончик, на ручку який вміщається, потім великий дрон, потім бойові виїзди. І пішло-поїхало. Все, як у всіх”.