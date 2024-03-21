У Дніпрі змінили час продажу алкоголю: що думають місцеві жителі

У Дніпрі змінили час заборони продажу алкоголю. Тепер вона діє лише під час комендантської години: з 00:00 до 5-ої ранку. Раніше ж придбати спиртне можна було лише до 22-ої години.

Кореспонденти Суспільного спитали у місцевих жителів, як вони ставляться до таких змін.

Дніпрянка Єлизавета каже: не вживає алкоголь, але, можливо, зміни вплинуть на бізнес.

"За алкоголь більше сплачуватимуться акцизи, податки. Але стосовно того, що люди будуть більше вживати алкоголь у вечірні години, можливо, це не дуже добре", — сказала вона.

Ростислав вважає, що суттєво зміни ні на що не вплинуть.

"Алкоголь взагалі треба заборонити. Дві години різниці нічого не дадуть", — говорить чоловік.

"Ставлюся нейтрально, бо я не вживаю алкоголь. Для людей, які вживають, думаю, це плюс. Для бізнесу це важливо, бо підтримка економіки", — зазначила місцева жителька Анна.

Автор Андрій Незнаєнко

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