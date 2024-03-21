НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Дніпрі змінили час продажу алкоголю: що думають місцеві жителі
АЛКОГОЛЬРегіони

У Дніпрі змінили час продажу алкоголю: що думають місцеві жителі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Дніпрі змінили час заборони продажу алкоголю. Тепер вона діє лише під час комендантської години: з 00:00 до 5-ої ранку. Раніше ж придбати спиртне можна було лише до 22-ої години.

Кореспонденти Суспільного спитали у місцевих жителів, як вони ставляться до таких змін.

Дніпрянка Єлизавета каже: не вживає алкоголь, але, можливо, зміни вплинуть на бізнес.

"За алкоголь більше сплачуватимуться акцизи, податки. Але стосовно того, що люди будуть більше вживати алкоголь у вечірні години, можливо, це не дуже добре", — сказала вона.

Ростислав вважає, що суттєво зміни ні на що не вплинуть.

"Алкоголь взагалі треба заборонити. Дві години різниці нічого не дадуть", — говорить чоловік.

"Ставлюся нейтрально, бо я не вживаю алкоголь. Для людей, які вживають, думаю, це плюс. Для бізнесу це важливо, бо підтримка економіки", — зазначила місцева жителька Анна.

Автор Андрій Незнаєнко

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Аукціон, спиртзавод, гроші, алкоголь
Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень
У двох чернігівців вилучили 2 тонни алкоголю на понад пів мільйона гривень
У двох чернігівців правоохоронці вилучили 2 тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона гривень
Вміст алкоголю в крові в 13 разів перевищував норму: на Чернігівщині зупинили нетверезу водійку
Вміст алкоголю в крові в 13 разів перевищував норму: на Чернігівщині зупинили нетверезу водійку
феєрверк у воєнний час
Запустили феєрверк: на Київщині поліція затримала двох нетверезих чоловіків
На початок