У Франції почали будувати атомну субмарину нового покоління

У Франції розпочалось будівництво атомної субмарини нового покоління. Напередодні на суднобудівному заводі Naval Group в Шербурі у Нормандії відбулася церемонія різки сталі для будівництва атомного підводного човна нового покоління з балістичними ракетами проєкту SNLE-3G.

Про це повідомляє видання Naval News.

Компанія будуватиме окремі секції підводного човна, який, за планом, складатиметься воєдино у 2026—2027 роках. Спуск на воду першого підводного човна запланований у 2030-х роках. До складу французького флоту його планують взяти після 2035 року.

“Ми пишаємося тим, що сьогодні разом із DGA, ВМС Франції, Комісією з атомної енергії та Technicatome, а також усіма нашими державними та промисловими партнерами ми з гордістю запускаємо будівництво корпусу першої ПЧАРБ третього покоління”, — сказав генеральний директор Naval Group П’єр Ерік Поммелле.

Водотоннажність підводного човна становитиме близько 15 тисяч тонн. Головним озброєнням стане 16 вертикальних пускових установок із міжконтинентальними балістичними ракетами М51.3. Ракети цього типу оснащені 10 ядерними боєголовками TNO потужністю 100 кілотонн кожна. Додатково човен оснастять чотирма 533-мм торпедними апаратами для запуску торпед F21 та протикорабельних ракет Exocet.

Зазначається, що атомні підводні човни проєкту SNLE-3G розроблені, щоб замінити атормні підводні човни типу Triomphant з ядерними міжконтинентальними балістичними ракетами у складі ВМС Франції.

Три інші атомні підводні човни планують ввести до складу французького флоту до 2050 року. Це дозволить використовувати їх до 2090 року.