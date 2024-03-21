Від початку 2024 року на Чернігівщині було понад три тисячі приходів, через російські обстріли загинули дві людини, чотири — отримали поранення.

Про це розповів начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус під час брифінгу 21 березня.

За його словами, ситуація в області залишається складною, кількість обстрілів збільшилась.

"Росія – терорист. Продовжує обстрілювати, продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру, продовжує вбивати та калічити жителів Чернігівщини. На сьогодні ми вже маємо за ці неповні три місяці понад три тисяч приходів. На жаль, внаслідок цих обстрілів ми маємо двох загиблих і чотирьох поранених цивільних осіб. Це вже протягом 2024 року", — сказав Чаус.

Як він зазначив, від обстрілів переважно страждають громади та населені пункти Новгород-Сіверського району, частково — Корюківського та Чернігівського районів.

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