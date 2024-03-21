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Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень
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Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень

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Аукціон, спиртзавод, гроші, алкоголь
Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень. ФОТО: Сусіди. City

За 45 мільйонів гривень продали "Холминський спиртовий завод" на Чернігівщині, який Фонд державного майна виставив на аукціон. Оголосили його 4 березня, а торги провели 20-го. У процесі торгів вартість спиртзаводу зросла втричі, стартувавши з 15 мільйонів.

Про це Суспільному розповів начальник управління Фонду держмайна в Чернігівській області Валерій Йовенко.

Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Термінал Фрост".

"Це гарний результат для непрацюючого підприємства, тим більш, яке не працювало два місяці, і в якого маса проблем. Податкова наклала цілу низку арештів і вони не могли працювати, а з прибутків почали генерувати збитки 28 мільйонів. При цьому загальний обсяг зобов'язань був майже 40 мільйонів, з якими має розбиратися новий власник. Це заборгованість за 6 місяців за заробітну плату, а це 488 тисяч гривень, і перед бюджетом 229 тисяч гривень", — розповідає Валерій Йовенко.

Як йдеться на сайті публічних закупівель, покупець державного підприємства "Холминський спиртовий завод" зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП "Холминський спиртовий завод" із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності;
  • недопущення звільнення працівників ДП "Холминський спиртовий завод" з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

ТОВ "Термінал Фрост", яке виграло торги, зареєстровано 24 липня 2017 року в Києві. Керівником і кінцевим бенефіціаром фірми є Анастасія Баштова з Горлівки Донецької області.

Суспільне намагалося отримати коментар Анастасії Баштової, однак за контактами, вказаними у відкритому доступі, зв'язатися з нею не вдалося.

Валерій Йовенко каже: компанія-переможець для підписання договору купівлі-продажу поки що з ними не зв’язувалася.

"Ми сподіваємося, що новий власник все проведе до ладу, і завод буде працювати. Вкладати такі гроші, як 45 мільйонів гривень, а торги розпочалися з 15 мільйонів гривень. Торги були активні. Одразу три компанії намагалися стати власниками, то звісно це для того, щоб запустити виробництво та отримати доходи, які перевищуватимуть суму витрат на купівлю об’єкта", — говорить Йовенко.

Спиртзавод розташований у селищі Холми у Корюківському районі. На підприємстві працевлаштовані 98 людей. Основним видом діяльності підприємства є виробництво етилового спирту. Він налічує 101 об'єкт нерухомого майна (виробничі, адміністративні, складські будівлі та споруди, незавершене будівництво), 192 об’єкти рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна й офісна техніка), 16 транспортних засобів. На балансі підприємства є протирадіаційне укриття, що не підлягає приватизації.

Відомо, що нині завод не працює. Він припинив свою діяльність 2023 року через порушення регламенту щодо зберігання і виготовлення спирту та роботи лічильників, пояснює Валерій Йовенко.

У жовтні 2023 року Суспільне розповідало про виявлення підпільного спиртзаводу, що виробляло підакцизні товари на території державного підприємства, яке не працювало.

Там виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалась для виготовлення спирту. Загалом вилучили майже 100 тонн спирту.

Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень
Співробітники БЕБ та СБУ на території спиртзаводу. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляло Бюро економічної безпеки України на своєму офіційному сайті.

Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень
Співробітник БЕБ на території спиртзаводу. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Тоді на одному з блокпостів Чернігівщини правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала у бік Києва. У кузові було 25 тонн незаконно виготовленого спирту.

"Автомобіль був обладнаний запобіжною кнопкою та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема, до кожної з п'яти ємностей була підведена крапельниця, після натискання кнопки в бочки мали б поступити хімічні речовини, які перетворили б їхній вміст на омивач для скла. Під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, однак правоохоронці встигли його зупинити", — йшлося в повідомленні.

Завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його обладнання мало б бути опломбоване. За даними Liga.net, фотографії з місця виявлення підпільного заводу та обставини можуть вказувати на ДП "Холминський спиртовий завод".

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