За 45 мільйонів гривень продали "Холминський спиртовий завод" на Чернігівщині, який Фонд державного майна виставив на аукціон. Оголосили його 4 березня, а торги провели 20-го. У процесі торгів вартість спиртзаводу зросла втричі, стартувавши з 15 мільйонів.

Про це Суспільному розповів начальник управління Фонду держмайна в Чернігівській області Валерій Йовенко.

Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Термінал Фрост".

"Це гарний результат для непрацюючого підприємства, тим більш, яке не працювало два місяці, і в якого маса проблем. Податкова наклала цілу низку арештів і вони не могли працювати, а з прибутків почали генерувати збитки — 28 мільйонів. При цьому загальний обсяг зобов'язань був майже 40 мільйонів, з якими має розбиратися новий власник. Це заборгованість за 6 місяців за заробітну плату, а це 488 тисяч гривень, і перед бюджетом 229 тисяч гривень", — розповідає Валерій Йовенко.

Як йдеться на сайті публічних закупівель, покупець державного підприємства "Холминський спиртовий завод" зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

погашення протягом шести місяців боргів ДП "Холминський спиртовий завод" із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності;

недопущення звільнення працівників ДП "Холминський спиртовий завод" з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

ТОВ "Термінал Фрост", яке виграло торги, зареєстровано 24 липня 2017 року в Києві. Керівником і кінцевим бенефіціаром фірми є Анастасія Баштова з Горлівки Донецької області.

Суспільне намагалося отримати коментар Анастасії Баштової, однак за контактами, вказаними у відкритому доступі, зв'язатися з нею не вдалося.

Валерій Йовенко каже: компанія-переможець для підписання договору купівлі-продажу поки що з ними не зв’язувалася.

"Ми сподіваємося, що новий власник все проведе до ладу, і завод буде працювати. Вкладати такі гроші, як 45 мільйонів гривень, а торги розпочалися з 15 мільйонів гривень. Торги були активні. Одразу три компанії намагалися стати власниками, то звісно це для того, щоб запустити виробництво та отримати доходи, які перевищуватимуть суму витрат на купівлю об’єкта", — говорить Йовенко.

Спиртзавод розташований у селищі Холми у Корюківському районі. На підприємстві працевлаштовані 98 людей. Основним видом діяльності підприємства є виробництво етилового спирту. Він налічує 101 об'єкт нерухомого майна (виробничі, адміністративні, складські будівлі та споруди, незавершене будівництво), 192 об’єкти рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна й офісна техніка), 16 транспортних засобів. На балансі підприємства є протирадіаційне укриття, що не підлягає приватизації.

Відомо, що нині завод не працює. Він припинив свою діяльність 2023 року через порушення регламенту щодо зберігання і виготовлення спирту та роботи лічильників, пояснює Валерій Йовенко.

У жовтні 2023 року Суспільне розповідало про виявлення підпільного спиртзаводу, що виробляло підакцизні товари на території державного підприємства, яке не працювало.

Там виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалась для виготовлення спирту. Загалом вилучили майже 100 тонн спирту.

Співробітники БЕБ та СБУ на території спиртзаводу. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляло Бюро економічної безпеки України на своєму офіційному сайті.

Співробітник БЕБ на території спиртзаводу. ФОТО: Бюро економічної безпеки України

Тоді на одному з блокпостів Чернігівщини правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала у бік Києва. У кузові було 25 тонн незаконно виготовленого спирту.

"Автомобіль був обладнаний запобіжною кнопкою та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема, до кожної з п'яти ємностей була підведена крапельниця, після натискання кнопки в бочки мали б поступити хімічні речовини, які перетворили б їхній вміст на омивач для скла. Під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, однак правоохоронці встигли його зупинити", — йшлося в повідомленні.

Завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його обладнання мало б бути опломбоване. За даними Liga.net, фотографії з місця виявлення підпільного заводу та обставини можуть вказувати на ДП "Холминський спиртовий завод".

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