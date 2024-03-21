21 березня на Івано-Франківщину на відпочинок приїхали 42 дитини з прикордонної зони Сумської області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної військової адміністрації.
Діти відпочиватимуть в оздоровчому закладі в Косівському районі.
"Зважаючи на безпекову ситуацію, дитячий відпочинок організовується надзвичайно ретельно. Дітки із Сумщини матимуть змогу дружно проводити час, гарно відпочивати, відчувати позитивні емоції та покращувати своє ментальне здоров'я", — йдеться у дописі.
Під час відпочинку діти продовжуватимуть навчатися.
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