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На Івано-Франківщину на відпочинок приїхали 42 дитини з прикордонної зони Сумщини
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На Івано-Франківщину на відпочинок приїхали 42 дитини з прикордонної зони Сумщини

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Діти з Сумської області приїхали на відпочинок на Івано-Франківщину. Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

21 березня на Івано-Франківщину на відпочинок приїхали 42 дитини з прикордонної зони Сумської області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Діти відпочиватимуть в оздоровчому закладі в Косівському районі.

"Зважаючи на безпекову ситуацію, дитячий відпочинок організовується надзвичайно ретельно. Дітки із Сумщини матимуть змогу дружно проводити час, гарно відпочивати, відчувати позитивні емоції та покращувати своє ментальне здоров'я", — йдеться у дописі.

Під час відпочинку діти продовжуватимуть навчатися.

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