У Вінниці медики провели чергову успішну трансплантацію нирки

У Вінниці 20 березня медики провели чергову успішну трансплантацію нирки. Операцію виконали на базі обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу. Вінницькі лікарі працювали спільно з колегами із Кам'янця-Подільського. Пацієнтка, якій пересадили орган від померлого донора, тривалий час мала хронічне захворювання нирок і залежала від діалізу. Нині ж вона вже проходить післяопераційну реабілітацію.

Загалом на базі Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова виконали 21 трансплантацію органів від померлих донорів, з них п'ять провели у 2024 році.