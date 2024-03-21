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У Вінниці медики провели чергову успішну трансплантацію нирки
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У Вінниці медики провели чергову успішну трансплантацію нирки

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Пересадка нирки
Медики проводять операцію з пересадки нирки. Фото: Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова

У Вінниці 20 березня медики провели чергову успішну трансплантацію нирки. Операцію виконали на базі обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу. Вінницькі лікарі працювали спільно з колегами із Кам'янця-Подільського. Пацієнтка, якій пересадили орган від померлого донора, тривалий час мала хронічне захворювання нирок і залежала від діалізу. Нині ж вона вже проходить післяопераційну реабілітацію.

Загалом на базі Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова виконали 21 трансплантацію органів від померлих донорів, з них п'ять провели у 2024 році.

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