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У Вінниці працює пересувний рентген кабінет. Де пройти безплатне обстеження
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У Вінниці працює пересувний рентген кабінет. Де пройти безплатне обстеження

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Пересувний рентген кабінет
Вінничанка проходить діагностику в пересувному рентген кабінеті. Суспільне Вінниця

У Вінниці, на Європейській площі, можна безкоштовно зробити рентген діагностику. Процедуру проводять у пересувному рентген кабінеті в рамках акції, присвяченої до Дня боротьби з туберкульозом.

Про це Суспільному розповів Олексій Лазарєв рентгенолаборант Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру.

"Такі акції організовуємо кожного року. Туберкульоз — виліковний, і успіх у подоланні цієї недуги залежить від вчасного звернення до лікаря та розпочатого лікування. Крім туберкульозу, можна виявити й інші захворювання, такі як пневмонія, онко захворювання", — розповів Олексій Лазарєв.

У Вінниці працює пересувний рентген кабінет
На фото медик працює у пересувному рентген кабінеті. Суспільне Вінниця

Пройти діагностику можуть усі охочі. Діти віком від 14 років лише з дозволу батьків.

Пересувний рентген кабінет
Черга на проведення діагностики туберкульозу. Суспільне Вінниця

Вінничанка Тетяна Марковська про дану акцію дізналась прогулюючись містом. Вирішила пройти діагностику, аби попіклуватися про свій стан здоров'я. За її словами, зараз туберкульоз набуває нові форми зараження.

"Таку діагностику раніше проходила тільки у лікарні. Цього разу вирішила спробувати пройти у пересувному рентген кабінеті. Ця акція дуже корисна, її потрібно впроваджувати, щоб люди могли дізнатися про свій стан здоров'я. Адже можна розносити хворобу, не знаючи, що ти хворий", — пояснила Тетяна Марковська.

Пересувний рентген кабінет
Вінничанка проходить діагностику в пересувному рентген кабінеті. Суспільне Вінниця

Триватиме акція два дні з 21 по 22 березня. Час роботи флюорографа: з 09.00 до 13.00 Зробити рентген-скринінг на туберкульоз усі охочі зможуть безкоштовно.

За даними центру громадського здоров'я в Україні більше ніж 18 500 людей хворіють на туберкульоз. За 2022 рік кількість захворюваності на туберкульоз зросла на 2,5%. Війна також впливає на поширення хвороби, але не значно.

У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що в Україні почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. ШІ аналізує рентген-знімки і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень. Це дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.

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