Голови Долинської та Надвірнянської громад Іван Дирів та Зіновій Андрійович оприлюднили свої декларації за 2023 рік на сайті НАЗК.

Скільки грошей та яке майно вони задекларували, читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував голова Долинської громади Іван Дирів у 2023

Іван Дирів опублікував свою декларацію за 2023 рік 20 березня 2024 року.

Як йдеться у документі, очільник Долинської громади у 2023 році заробив у міській раді 710 тисяч 947 гривень. Також міський голова отримав 73 тисячі 887 гривень пенсії та 22 тисячі 840 гривень соціальної допомоги від управління соціального захисту населення Калуської районної військової адміністрації.

Його дружина Леся Дирів заробила 309 тисяч 124 гривні у Долинському центрі первинної медичної допомоги.

Дочка голови Долинської громади Соломія Дирів у 2023 році отримала 29 тисяч 396 гривень стипендії, навчаючись у Дрогобицькому музичному фаховому коледжі імені Василя Барвінського, та 12 тисяч гривень стипендії від департаменту освіти й науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Заощадження Іван Дирів не задекларував.

Яке майно зареєстрував Іван Дирів до 2023 року

Згідно з декларацією Іван Дирів нерухомості та авто не має. У власності його дружини з 2000 року у селі Мала Тур'я Долинської громади є будинок площею 331,5 м², вартість якого на дату набуття права склала 27 тисяч 250 гривень. Також Леся Дирів володіє земельною ділянкою площею 1214 м², яка у 2000 році коштувала 4 тисячі 708 гривень.

Що задекларував голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович

Свою декларацію за 2023 рік Зіновій Андрійович оприлюднив 21 березня 2024 року.

Як йдеться у документі, упродовж минулого року в міській раді голова Надвірної заробив 759 тисяч 296 гривень.

Його дружина Іванна Андрійович отримала 162 тисячі 315 гривень зарплати за основним місцем роботи — в управлінні культури й туризму Надвірнянської міської ради, а також 21 тисячу 133 гривні зарплати на роботі за сумісництвом у ТОВ "Максимко". Також Іванна Андрійович заробила 132 тисячі 457 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю, й 3 тисячі 700 гривень благодійної допомоги отримала від організації "Фонд медико-соціальної допомоги".

Згідно з декларацією Зіновій Андрійович у 2023 році зберігав готівкою 868 тисяч 400 гривень. Його дружина — 424 тисячі 500 гривень.

Міський голова Надвірнянської громади має рахунок в одному банку, його дружина — у двох. Інформація про ці рахунки не вказана.

Яке майно зареєстрував Зіновій Андрійович до 2023 року

Зіновій Андрійович має у Надвірній з 1998 року квартиру площею 26,6 м², яка на той час коштувала 3 тисячі 439 гривень. З 2009 року він володіє земельною ділянкою площею 88 м², її вартість не вказана. З 2017 року Зіновій Андрійович має два нежитлові приміщення площами 10,6 м² та 88 м².

Його дружина Іванна Андрійович у Надвірній має у власності:

з 2012 року нежиле приміщення площею 197,7 м² (158 тисяч 94 гривні), складські та допоміжні приміщення площею 128,5 м² (102 тисячі 671 гривню), нежитлове приміщення площею 40,1 м² (32 тисячі 67 гривень);

з 2013 року квартиру площею 61,4 м², яка на той час коштувала 128 тисяч 527 гривень;

з 2017 року земельну ділянку площею 600 м² за 36 тисяч 438 гривень;

з 2018 року земельну ділянку площею 600 м² за 69 тисяч 976 гривень, ділянку площею 345 м², вартість якої не вказана, нежитлове приміщення площею 12,2 м² (вартість відсутня). Також з 2018 року Іванна Андрійович має у спільній суміжній власності з Наталією та Іваном Костиками квартиру 74,9 м². Ціна на дату набуття права — 54 тисячі 570 гривень;

з 2020 року земельну ділянку площею 600 м² (18 тисяч 500 гривень).

Також Іванна Андрійович з 2019 року має житловий будинок площею 84,8 м² у селі Стримба Надвірнянської громади. Його ціна теж не вказана.

Зіновій Андрійович з 2000 року має легковий автомобіль Opel Vectra 1992 року випуску. З 2019 року він отримав право користуватися автомобілем Skoda Octavia A7 2017 року випуску, власником якого є Іван Костик. З 2022 року Іванна Андрійович має право користуватися автомобілем Toyota RAV4 Hybrid 2021 року випуску, власником якого є Максим Андрійович. Вартість автівок не зазначена.

Також Іванна Андрійович має 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Максимко", яка коштує 206 тисяч гривень.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube