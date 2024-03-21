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На Дніпропетровщині відновлять електропідстанцію, пошкоджену внаслідок обстрілів наприкінці 2022 року
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На Дніпропетровщині відновлять електропідстанцію, пошкоджену внаслідок обстрілів наприкінці 2022 року

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підстанція, пошкодження
Одна з пошкоджених внаслідок атаки РФ електропідстанцій на Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

На Дніпропетровщині енергетики у межах гуманітарної допомоги отримали новий трансформатор, завдяки якому відновлять підстанцію, пошкоджену внаслідок масштабних обстрілів енергоінфраструктури наприкінці 2022 року.

Про це йдеться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

У компанії зазначили, що у грудні 2022 року у результаті масованих ударів армії РФ по енергоінфраструктурі згорів трансформатор в одній із підстанцій регіону. Для відновлення роботи енергооб’єкта міжнародні донори надали гуманітарну допомогу.

"Новий трансформатор потужністю 2,5 МВА. Це дасть змогу підвищити якість і надійність електропостачання майже 2 тисяч клієнтів, які були підключені до резервних схем живлення. Зокрема, знизиться ризик аварійного відключення шкіл та дитсадків", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ енергетики відновили 550 пошкоджених енергооб’єктів Дніпропетровщини.

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