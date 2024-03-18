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В енергосистемі України дефіциту немає — Міненерго
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В енергосистемі України дефіциту немає — Міненерго

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В енергосистемі України дефіциту немає — Міненерго
. Лінія електропередач. Фото: УНІАН

Станом на 18 березня в енергосистемі України дефіциту не передбачається. Графіки відключень не застосовуються.

Про це повідомили у Міненерго.

Як зазначається, 17 березня на запит Польщі до України передавалась електроенергія — з 11:00 до 15:00 сумарною величиною 1 200 МВт-год.

Фахівці вказали, що 18 березня в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, водночас після короткострокового ремонту підключено блок ТЕЦ. Для покриття потреб споживачів залучили резерви тепло- та гідрогенерації.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", — підкреслили у міністерстві.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 5 751 МВт-год. Також передбачається експорт — до 1 645 МВт-год.

Наслідки російських обстрілів

Через обстріл відключались дві повітряні лінії 110 кВ на Сумщині, знеструмлювались побутові споживачі та місцева ТЕЦ, яку оперативно заживили. Порушення в теплопостачанні не було.

Унаслідок численних пошкоджень газопроводів та будинків відключено від постачання газу майже 1 400 абонентів у прикордонному населеному пункті в Сумській області.

Обстріли призвели до відключення ПЛ-110 кВ на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Ушкоджено системи постачання багатоквартирних будинків, без газу залишилось 150 абонентів.

Через бойові дії відключилась повітряна лінія у Чернігівській області. В регіоні знеструмлено 370 споживачів у шести населених пунктах.

У результаті російських атак пошкоджено підземний сталевий газопровід на Миколаївщині. Без газопостачання залишилось 16 абонентів.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,52 метра Цього достатньо для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції.

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