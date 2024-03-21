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У Рівному на фасадах шкіл встановлять меморіальні дошки на честь двадцятьох загиблих бійців
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У Рівному на фасадах шкіл встановлять меморіальні дошки на честь двадцятьох загиблих бійців

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Встановити меморіальні дошки на честь двадцятьох загиблих у війні з РФ військовослужбовців з Рівного. Так вирішили на засіданні комісії з питань найменування міських об'єктів та установлення пам'ятних знаків.

Про це 21 березня повідомив у Facebook в. о. міського голови і голова комісії Віктор Шакирзян.

Зокрема, погодили встановити меморіальні дошки з іменами загиблих у війні з РФ рівнян на фасадах дев'яти гімназій та ліцеїв Рівного:

  • гімназії №6 — Руслану Баламутову;
  • ліцею № 8 — Сергію Богатьку, Максиму Васусю, Василю Воробею, Олександру Ковальчуку, Ярославу Гранітному, Валерію Грицихіну, Ігорю Головацькому, Богдану Рокицькому, Василю Удодику та Володимиру Черусі;
  • ліцею №9 — Ігорю Рачку, Олексію Чижуку та Юрію Попенку;
  • ліцею "Колегіум" — Юрію Лєдяєву;
  • ліцею №13 — Руслану Римару;
  • ліцею № 17 — Роману Корнійчуку;
  • ліцею №22 — Олегу Хавруку;
  • гімназії №24 — Андрію Стожоруку;
  • ліцею №27 — Сергію Ульянчуку.

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