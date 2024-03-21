До восьми років позбавлення волі загрожує голові однієї з територіальних громад Тульчинського району на Вінниччині, якого підозрюють у розтраті державних коштів. Збитків чоловік завдав на пів мільйона гривень.

Як повідомили на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, 52-річного селищного голову звинувачують у тому, що на початку жовтня 2021 року він уклав договір між селищною радою та приватним товариством щодо закупівлі автомобіля Hyundai Santa.

На баланс громади автівку не поставили, право власності на неї за держорганом не зареєстрували. Посадовець видав неправдиву документацію, ніби селищна рада прийняла вказаний автомобіль від приватної компанії. На рахунок товариства перерахували 500 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення селищного голови від займаної посади. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.