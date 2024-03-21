У Ніжині працює мобільна бригада соціальних послуг, яка стриже людей, рубає дрова та допомагає по господарству. Вони виїжджають на спеціальному авто, де є все необхідне приладдя. Почали робити це з грудня 2023 року, надають свої послуги літнім людям та маломобільним групам населення.

"Швацькі послуги, також доставлення прання в територіальний центр, також мобільна бригада допомагає в обрізці дерев, в рубанні дров, занесення палива до будинку", — каже керівниця мобільної соціальної служби Марина Лаврінець.

Марина Лаврінець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Як розповідає Марина Лаврінець, їхня бригада працює чотири дні на тиждень, з 9:00 до 16:00. Вони обслуговують 1 600 людей з Ніжина та чотирьох сіл, а саме: Кунашівки, Переяслівки, Паливоди та Наумівського.

Ніжинець Віталій Шекера має 63 роки. Раз на тиждень до нього приїжджає мобільна бригада соціальних послуг. Сьогодні (20 березня, — ред.) чоловіка стригли. Каже: допомагають все, про що попросить.

Віталія Шекера стрижуть. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чоловік живе сам. Майже всю свою пенсію віддає на корми для птахів. Говорить: вони — справа його життя.

"То любов у мене з дитинства, з 12 років. Голуби, пташки. Я займаюся ним, це моє життя. Як у кожного чоловіка є хобі, заняття. Пташок у мене 17 штук", — каже Віталій Шекера.

Птахи Віталія Шекери. ФОТО: Суспільне Чернігів

Цей проєкт реалізували разом із Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Канади, каже заступниця міського голови Ірина Грозенко.

Ірина Грозенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

З її слів, в майбутньому вони хочуть надавати свої послуги й іншим категоріям населення.

"Ми плануємо розробити вартість послуги, щоб пенсіонер, який має більш достатню пенсію, який має там заможних дітей, які можуть проплатити надання послуг своїм батькам чи бабусям і дідусям. І щоб ця бригада могла виїжджати і надавати крім безкоштовних і платні послуги".

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