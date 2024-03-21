У 2023 році черкаська екстрена допомога не прийняла 43 тисячі викликів. Причина — відсутність приміщення у якому можна розмістити більше диспетчерів. Нині будівництво нового центру для установи перебуває на паузі. Відкладають його через відсутність фінансування.

2,5 мільйона доларів Черкащина отримала від закордонних партнерів, та кошти "заморозили", адже сторони зволікають із підписанням угоди, розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

За словами старшої фельдшерки Лариси Городничої, через нестачу працівників на всі дзвінки відповісти не можуть, оскільки телефони в диспетчерській службі не замовкають ні на хвилину:

"Диспетчерів ми б могли взяти, але немає куди їх брати. Для семи диспетчерів, які приймають дзвінки немає місця, тому виклики в нас залишаються не прийняті. А передзвонювати і питати, що у вас – неправильно".

Диспетчерка за роботою. Суспільне Черкаси

У тісному приміщенні диспетчери відпрацьовують 12-годинну зміну, зазначила пані Лариса:

"Тут – метр на метр – диспетчер працює та намагається договорити, допомогти. Але буває щось не дочув чи не зрозумів. Бо різні люди телефонують, наприклад, літнього віку, які не дочувають, чи щось не розуміють. Або ті, в яких поганий зв'язок у далекому селі. І через це машина може не туди поїхати. А для такої роботи це неправильно", – повідомила вона.

Диспетчери не припиняють роботу й під час повітряної тривоги. Укриттям слугує підвал, розповіла диспетчерка Інна Ляпкало:

"Кожну тривогу ми спускаємось в укриття та приймаємо виклики там. Скільки триває тривога, стільки ми там і перебуваємо. А викликів дуже багато та важко приймати їх. Звичайно, треба побудувати краще сховище, щоб було більше місця для працівників. Тоді ми могли б безперервно та без затримок приймати виклики і відправляти бригади".

Побудувати нове приміщення для працівників екстренки планували чотири роки тому, повідомила Лариса Городнича. Та далі фундаменту справа не пішла і будівництво зупинили:

"Спочатку воювали за місце, де нам побудувати цей центр, а потім — хто побудує.Тепер і кошти є та знову проблеми".

Невелике приміщення у якому працюють диспетчери швидкої допомоги. Суспільне Черкаси

Нині втілити проєкт не можуть через затримку коштів, розповів керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун. Торік, у квітні, за поданням обласної військової адміністрації вони виграли грант – 98 мільйонів гривень:

"Це проєкт Світового банку – позика, але така, що наша область не повертає гроші. Перший транш поступив у жовтні. Нині вже є другий транш, який лежить, чекає, коли почнеться реалізація проєкту."

На думку Ігоря Фесуна, гроші не надходять, адже затримується підписання чотиристоронньої угоди.

"Міністерство фінансів, Міністерство регіонального розвитку, обласна військова адміністрація і обласна рада та зі сторони Києва проблем немає. Від нас угода не вийшла. Як тільки ця угода буде підписана, можна рухатись далі в плані оголошення тендеру і початку будівництва", – розповів Ігор Фесун.

Будівництво нового центу "на паузі". Суспільне Черкаси

Споруджувати центр буде управління капітального будівництва. Якщо роботи не почнуться, гроші можуть анулювати, зазначив Ігор Фесун:

"Якщо до певного періоду ми не почнемо рух в напрямку реалізації цього проєкту, то гроші можуть забрати назад. Окрім цього, Черкаська область потрапляє в так званий «бан» і ми декілька років не зможемо отримувати міжнародних грантів".

Заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Кравченко повідомила, що вартість проєкту 116 мільйонів гривень, з них 20 — з обласного бюджету, а решту мають надати закордонні партнери. Та, з її слів, через відсутність всіх підписів, будівництво не починається.

"В області цих коштів поки що немає, бо вони будуть надходити, як тільки буде підписана угода. Спочатку підписується в області, далі вона відправляється на підпис в Міністерство інфраструктури і Міністерство фінансів. В області вона підписана Департаментом будівництва. Зараз питання перебуває в обласній раді. Ми можемо пропонувати, але адміністрація не може впливати на рішення", – зазначила заступниця.

За словами голови обласної ради Анатолія Підгорного, через відсутність спільних нарад та юридичні недоліки – документ не підписали:

"Попередніх підписів, які є учасниками цієї угоди – ми не знайшли. Жодної наради за участі всіх представників, які є учасниками цієї угоди не відбулося. Усі питання, які виникали, здебільшого не отримували відповіді".

Про готовність збиратися на наради розповіла Наталія Кравченко:

"Ми готові збиратися на наради. І будемо ініціювати ще додаткові наради для того, щоб це питання вирішилось".

Гарантом виконання цієї угоди є обласний бюджет, зазначив голова облради, тож нині врегульовують правові питання. За словами Анатолія Підгорного, поки він не брав на себе одноосібне рішення, щоб підписати угоду. Адже в ній ще не всі юридичні моменти досліджені.

А поки це питання вирішують, лінія "швидкої" так і лишається перевантаженою, розповів Ігор Фесун:

"За минулий рік, у мене 43 тисячі не прийнятих викликів. А це 43 тисячі людей, які не могли додзвонитись до швидкої з однієї причини: мені немає де посадити людину. У мене від цього страждають люди, не тільки мої співробітники, а й пацієнти. А це, на мою думку, жахливо".

Автомобілі швидкої допомоги. Суспільне Черкаси

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