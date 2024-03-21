"Я за наших воїнів день і ніч молюся" — 100-річна бабуся з Житомирщини

100-річна жителька села Кропивня Звягельського району Антоніна Запольська любить спілкуватися. Кореспондентам Суспільного бабуся розповіла, як пережила колективізацію, Голодомор, Другу світову війну та нове вторгнення росіян. Нині Антоніна Запольська молиться, щоб закінчилася війна і хоче дожити до перемоги.

Антоніна Запольська народилася 14 березня 1924 року в селянській багатодітній родині. За її словами, її родина втратила все своє майно під час колективізації. П’ятеро старших сестер пішли у найми.

"Ми голодали, їли траву. Важким був 1943 рік, коли наш тато помер, а я ходила у найми, голодна, але все-таки вижила", — пригадала Антоніна Запольська.

Антоніна Запольська, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Бабуся розповіла, що дуже боялася німців і в серпні 1942 року її разом з іншими односельчанками вивезли до Німеччини в концтабір Заксенхаузен.

"Мені було 18 років, коли нас забрали. Я не хотіла йти, нас насильно виселяли. Ми втікали, ховалися. Потім нас завезли туди і поставили у взводи. Нам дали шматочок хліба, голодні ж були", — каже Антоніна Запольська.

Антоніна Запольська, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Зі слів Антоніни Запольської, після п'яти років перебування у Німеччині вона повернулась в рідне село, де виконувала найважчу роботу у колгоспі.

"Я працювала дуже важко, виконуючи різні роботи, включаючи оранку з биками. На руках були одні мозолі", — розказала 100-річна бабуся.

Антоніна Запольська, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Антоніна Запольська не мала власної сім'ї. До свого 99-річчя вона проживала сама в селі Кропивня Звягельського району.

"Сестра приїздила, забирала і знову привозила. Проте 4 квітня минулого року бабуся зламала ногу, сестра її забрала і так вона залишилася тут", — розповіла найменша племінниця 100-річної бабусі Ніна Ясінська.

Ніна Ясінська, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

У Антоніни Запольської було 12 племінників, а наразі залишилося живими лише троє. Одна з них Галена Яблонська забрала бабусю до себе у Звягель.

"Моя мама, тьотя Тоня, бабуся і я — нас четверо жило разом. Вона завжди піклувалася про мене ще з дитинства. Це вона мене вигляділа", — каже Галена Яблонська.

Галена Яблонська, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Зараз Антоніна Запольська багато молиться за військовослужбовців ЗСУ.

"Я бажаю їм здоров'я, і за них я молюся день і ніч. Я чекаю на перемогу і хочу пожити, щоб побачити мир", — сказала 100-річна Антоніна Запольська.

Антоніна Запольська з племінницями, Кропивня, Звягельський район, Житомирщина, 21 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

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