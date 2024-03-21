Різкі коливання води у Дніпрі: у Києві та області — загроза підтоплень

21–26 березня на р. Дніпро в Києві та Бориспільському районі Київської області рівень води утримуватиметься відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Про це інформує Український гідрометцентр.

"21—26 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв’язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій", — йдеться у повідомленні.

У КМДА запевняють, що рятувальні служби столиці перебувають на постійному зв'язку з Укргідрометцентром, який постійно аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації в басейні Дніпра.

"Крім того, КП "Плесо" здійснює щоденний моніторинг рівня води в Русанівській протоці для попередження можливих підтоплень. Оновлені дані про рівень води публікуються щодня на сайті підприємства", — йдеться на офіційному порталі Києва.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА нагадують, що у випадку надзвичайних ситуацій необхідно телефонувати цілодобово до «Київської служби порятунку» за номером 044-430-37-13.

З алгоритмом дій у разі загрози підтоплення можна ознайомитися за посиланням.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації інформували, що протягом минулого тижня у столиці рівень води в Дніпрі підвищився на понад 60 см. Рівень річки піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Значне коливання спостерігалося протягом однієї доби: 14 березня рівень води змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.