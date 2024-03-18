НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ
Звалище відходів у селі Кунка. Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

У селі Кунка Гайсинського району екоінспектори виявили 10 звалищ відходів, що потребують ліквідації. Сільській раді видали припис, аби порушення усунули.

У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ
Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Звалища у селі виявили під час проведення позапланової перевірки. Обласна екоінспекція проводить такі в рамках щорічної акції з благоустрою та санітарної чистки території населених пунктів Вінниччини.

У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ
Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

Інспектори перевірятимуть, чи впроваджують органи місцевого самоврядування заходи з роздільного збирання побутових відходів та чи виявляють вони несанкціоновані сміттєві звалища у громаді.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Дронова атака по Одесі 5 березня
Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі 5 березня
Хочуть підняти на 100%: на Черкащині планують підвищити тариф на водопостачання
Хочуть підняти на 100%: на Черкащині планують підвищити тариф на водопостачання
&quot;Такого не було 65 років&quot;. У Каховське водосховище повертається вода: пояснення від еколога
"Такого не було 65 років". У Каховське водосховище повертається вода: пояснення від еколога
Вінниця отримала два комплекти для моніторингу якості повітря
Вінниця отримала два комплекти для моніторингу якості повітря
На початок