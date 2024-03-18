У громаді на Вінниччині екологи виявили десять сміттєвих звалищ

У селі Кунка Гайсинського району екоінспектори виявили 10 звалищ відходів, що потребують ліквідації. Сільській раді видали припис, аби порушення усунули.

Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Звалища у селі виявили під час проведення позапланової перевірки. Обласна екоінспекція проводить такі в рамках щорічної акції з благоустрою та санітарної чистки території населених пунктів Вінниччини.

Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

Інспектори перевірятимуть, чи впроваджують органи місцевого самоврядування заходи з роздільного збирання побутових відходів та чи виявляють вони несанкціоновані сміттєві звалища у громаді.