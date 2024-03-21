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На фронті загинули військові Дмитро Заєць та Андрій Ревута з Дніпропетровщини
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На фронті загинули військові Дмитро Заєць та Андрій Ревута з Дніпропетровщини

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Свічка, Смерть, Дніпро
Світлина ілюстративна. Фото: Луцькрада

У боях за Україну загинули двоє військовослужбовців з Кам'янського району Дніпропетровщини — Дмитро Заєць та Андрій Ревута.

Про смерть Дмитра Зайця йдеться у Telegram-каналі міського голови Кам'янського Андрія Білоусова.

На фронті загинули військові Дмитро Заєць та Андрій Ревута з Дніпропетровщини
Дмитро Заєць. Фото: Telegram/Андрій Білоусов

Дмитро народився 30 липня 1977 року у Дніпродзержинську. У 1994 році закінчив місцеву школу. Упродовж 1995-1997 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на місцевих підприємствах. У березні 2022 року став на захист України.

Загинув Дмитро 13 вересня 2022 року в бою поблизу Архангельського на Херсонщині. У нього залишилися дружина, два сини, донька, батько та сестра.

Поховали воїна 21 березня у рідному місті.

Про загибель Андрія Ревути мовиться у Telegram-каналі Вільногірської міської ради.

На фронті загинули військові Дмитро Заєць та Андрій Ревута з Дніпропетровщини
Андрій Ревута. Фото: Telegram/Вільногірська міська рада

Андрій народився 2 квітня 1989 року у Вільногірську. Закінчив місцеву школу. У 2006 році, після отримання свідоцтва про середню освіту, вступив у Дніпропетровську медичну академію та вивчився на лікаря. Чоловік спеціалізувався на щелепно-лицьовій хірургії. Працював за фахом у Дніпрі.

У липні 2023 року його мобілізували до лав ЗСУ. Андрій пройшов відповідне навчання в Академії сухопутних військ України за системою НАТО. Здобув звання лейтенанта.

Він обіймав посаду начальника медичної служби 5 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Загинув Андрій 16 березня поблизу Часового Яру на Донеччині від осколкового поранення. У нього залишилися мати, батько та сестра.

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