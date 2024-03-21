На Чернігівщині 21 березня в останню путь провели двох захисників — сержанта Анатолія Ковтягу та солдата Миколу Голуба, які загинули під час виконання бойових завдань.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Анатолій Ковтяга народився 20 січня 1974 року в селі Рудьківка Бобровицької громади. Після закінчення місцевої середньої школи навчався у Київському електромеханічному технікумі, де опанував фах техніка-електромеханіка. Протягом 1993-1994 років проходив строкову військову службу. Також служив у підрозділах Національної гвардії України та Повітряних Сил ЗСУ на посадах стрільця, заряджальника, командира відділення, замісника командира взводу зенітних гармат.

Сержант Анатолій Ковтяга. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

До повномасштабної війни працював за фахом на посаді електротехніка району тягової підстанції Дарницької дистанції підрозділу Укрзалізниці, а також енергетиком у рідному селі.

У перший день повномасштабної війни у складі одного з підрозділів Ніжинського районного ТЦК та СП брав участь в обороні Чернігівщини, а після її звільнення продовжив воювати на інших напрямках бойового зіткнення на посаді стрільця-снайпера.

Прощання з бійцем Анатолієм Ковтягою на його батьківщині. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Загинув Анатолій Ковтяга 14 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїном та поховали його на малій батьківщині.

Микола Голуб народився 20 квітня 1983 року в Ічні на Чернігівщині. Після закінчення середньої школи втупив до Ічнянського СПТУ, де опанував спеціальність "тракторист-машиніст". Працював підсобним робітником на підприємстві в Ічні.

Солдат Микола Голуб. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

У 2001 році розпочав проходження строкової військової служби, а у 2015-му вперше став на захист Батьківщини. У 2018-му підписав контракт та продовжив службу у лавах ЗСУ на посаді механіка-водія. У серпні 2022 року повернувся до війська. Служив на посаді механіка-водія танкового взводу.

Прощання з бійцем Миколою Голубом на його батьківщині. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Загинув Микола Голуб 10 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на північно-східному напрямку.

Як повідомляє Ічнянська міська рада на своїй сторінці у Facebook, боєць загинув внаслідок авіаційно-бомбового удару в районі населеного пункту Копійки Сумської області.

Попрощалися з воїном та поховали його в Ічні.

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