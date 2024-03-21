До повномасштабного вторгнення жителька Херсонщини Юлія Рощенко займалась поліграфічними послугами. Внаслідок російської агресії була вимушена переїхати з окупованої Чорнобаївки на підконтрольну Україні територію та залишити свій бізнес. Після звільнення села жінка повернулася додому та відновила справу.
Юлія працює у поліграфії 13 років. До повномасштабного вторгнення мала сучасну техніку для кольорового друку. Жителька Чорнобаївки говорить, коли після деокупації поверталась у село, не думала першочергово відновлювати бізнес. Зробила це за допомогою державної програми єПідтримка.
"Коли ми поверталися, ми планували розв'язувати побутові питання з будинком, бо лишалася мама, підтягнути здоров’я, бо тут були лікарі, і думали десь далі щось думати. Але одразу місцеві жителі, які нас зустріли, сказали, що треба послуги, треба робота, попит. І якось воно саме по собі закрутилося. Коли Чорнобаївка почала працювати на повну, по гранту взяли дівчат. Вирішили, що потрібно й у Херсоні, бо з Херсона також багато клієнтів, яким не зручно їздити в село, не у всіх є власний транспорт. І тоді вже було прийнято рішення переїжджати в місто", — каже Юлія Рощенко.
Грант на відновлення власної справи отримала за підтримки Херсонського обласного центру зайнятості, каже жінка. З моменту подання до отримання коштів пройшло близько трьох місяців.
"Маємо широкий спектр поліграфії. Це те, що ми виробляємо самі. Блокноти, кулінарні книжки, календарі — тобто все від маленької візитки до широких форматів можемо виготовляти. Також можемо друкувати на тканині трьома методами: перший метод друку у нас іде сублімаційний. Це йде повністю власне виробництво — нанесення чорнил власне у саму тканину, у сублімаційну тканину під дією температури та тиску. Це те, чим пишаємося, це друк на полотні або на холсті, друк на тканині. Тканина у нас є двох видів. Є льон натуральний, і є синтетичний акрил. У нас також є полотно, на яких ми можемо друкувати портрети, картини, постери", — розповіла підприємиця.
Юлія Рощенко розповідає, 13 років тому починала діяльність маючи лише комп’ютер та принтер. Професію поліграфіста опанувала у Херсонському коледжі, для цього відвідувала спеціальні курси.
"Безпосередньо все те, що виробляє промисловість, воно все в підвалі вдома, бо безпекова ситуація Херсона не дозволяє перевести сюди дорогу техніку. Постраждала деяка техніка, яка була законсервована. У партнерів на типографії, де ми друкували широкоформатний друк, деяка техніка була вкрадена. А наша, яку ми перевезли в підвали та сховали, була збережена", — говорить Юлія.
За словами жінки, наразі їй вдалося відновити виробництво у масштабах, які були до 24 лютого 2022 року. До її команди долучилось дві дизайнерки.
"Що стосується робочих аспектів, мріємо наростити потужність, щоб поліграфія у Херсоні переросла у типографію з більшою кількістю робочих місць та обсягів на послуги. Для себе мрію про мирне небо на нашому півдні, щоб у нас все було на такому рівні, щоб хотілося сюди повернутись людям", — каже підприємиця.
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