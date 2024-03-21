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Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині
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Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині

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До повномасштабного вторгнення жителька Херсонщини Юлія Рощенко займалась поліграфічними послугами. Внаслідок російської агресії була вимушена переїхати з окупованої Чорнобаївки на підконтрольну Україні територію та залишити свій бізнес. Після звільнення села жінка повернулася додому та відновила справу.

Юлія працює у поліграфії 13 років. До повномасштабного вторгнення мала сучасну техніку для кольорового друку. Жителька Чорнобаївки говорить, коли після деокупації поверталась у село, не думала першочергово відновлювати бізнес. Зробила це за допомогою державної програми єПідтримка.

Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині
Юлія Рощенко на робочому місці, Херсон, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Коли ми поверталися, ми планували розв'язувати побутові питання з будинком, бо лишалася мама, підтягнути здоров’я, бо тут були лікарі, і думали десь далі щось думати. Але одразу місцеві жителі, які нас зустріли, сказали, що треба послуги, треба робота, попит. І якось воно саме по собі закрутилося. Коли Чорнобаївка почала працювати на повну, по гранту взяли дівчат. Вирішили, що потрібно й у Херсоні, бо з Херсона також багато клієнтів, яким не зручно їздити в село, не у всіх є власний транспорт. І тоді вже було прийнято рішення переїжджати в місто", — каже Юлія Рощенко.

Грант на відновлення власної справи отримала за підтримки Херсонського обласного центру зайнятості, каже жінка. З моменту подання до отримання коштів пройшло близько трьох місяців.

Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині
Брелоки, які виготовляє поліграфічна фірма, Херсон, 20 березня 2024 року. Суспільне Херсон

"Маємо широкий спектр поліграфії. Це те, що ми виробляємо самі. Блокноти, кулінарні книжки, календарі — тобто все від маленької візитки до широких форматів можемо виготовляти. Також можемо друкувати на тканині трьома методами: перший метод друку у нас іде сублімаційний. Це йде повністю власне виробництво — нанесення чорнил власне у саму тканину, у сублімаційну тканину під дією температури та тиску. Це те, чим пишаємося, це друк на полотні або на холсті, друк на тканині. Тканина у нас є двох видів. Є льон натуральний, і є синтетичний акрил. У нас також є полотно, на яких ми можемо друкувати портрети, картини, постери", — розповіла підприємиця.

Юлія Рощенко розповідає, 13 років тому починала діяльність маючи лише комп’ютер та принтер. Професію поліграфіста опанувала у Херсонському коледжі, для цього відвідувала спеціальні курси.

Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині
Картина, яку виготовили у фірмі Юлії Рощенко, Херсон, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Безпосередньо все те, що виробляє промисловість, воно все в підвалі вдома, бо безпекова ситуація Херсона не дозволяє перевести сюди дорогу техніку. Постраждала деяка техніка, яка була законсервована. У партнерів на типографії, де ми друкували широкоформатний друк, деяка техніка була вкрадена. А наша, яку ми перевезли в підвали та сховали, була збережена", — говорить Юлія.

Отримала грант від держави та відновила власну справу після деокупації. Історія жительки Чорнобаївки на Херсонщині
Чашки з принтами, які виготовляє фірма Юлії Рощенко, Херсон, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

За словами жінки, наразі їй вдалося відновити виробництво у масштабах, які були до 24 лютого 2022 року. До її команди долучилось дві дизайнерки.

"Що стосується робочих аспектів, мріємо наростити потужність, щоб поліграфія у Херсоні переросла у типографію з більшою кількістю робочих місць та обсягів на послуги. Для себе мрію про мирне небо на нашому півдні, щоб у нас все було на такому рівні, щоб хотілося сюди повернутись людям", — каже підприємиця.

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