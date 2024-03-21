На станції юних техніків, що у селищі Дашів, діти роблять перископи та заливають окопні свічки для оборонців. Спершу волонтерили педагогічним колективом, потім залучили вихованців закладу, розповів Суспільному директор Олександр Горбатюк.

Окопні свічки, які виготовили у закладі. Суспільне Вінниця

Волонтерити вчителі на станції почали навесні 2022 року, а в жовтні залучили дітей із дозволу батьків, розповів Олександр. За цей час виготовили майже 1500 тисячі окопних свічок та понад 100 перископів.

“Наш колектив невеликий, а потреб було багато в окопних свічках, особливо в зимовий період. То ми вирішили 10-15 хвилин щодня, щоб діти відволіклися, на перерві від додаткової роботи, робити свічки. Розподілилися, що ті нарізають свічки, ті скручують, а ми вже з керівниками потім заливаємо, бо за правилами безпеки дітей до цього допускати не можна, щоб вони не попеклися. Обдзвонив всіх знайомих пасічників, позбирав віск. Діти й керівники гуртків поприносили баночки, і так ми попробували першу партію заливати. Воно у нас пішло, і ми вже два роки їх робимо, допомагаємо оборонцям. Накрутили і залили ми вже десь 1200 штук”, — сказав Горбатюк.

Окопні свічки. Суспільне Вінниця

Виготовляти окопні свічки для оборонців — це була власна ініціатива, а ось перископи роблять на замовлення військових, розповів Олександр Горбатюк. Матеріали закуповують за власний кошт.

Олександр Горбатюк показує дітям, як робити перископ. Суспільне Вінниця

12-річний Юрій Дмитренко Суспільному розповів, що робити такі прилади неважко, і він радий допомогти військовим.

Юрій дивиться у перископ. Суспільне Вінниця

“Це така трубка, щоб вистежувати ворогів. Труба має бути 50-60 см, щоб не висувати голову, а то супротивник може вбити військового. Для мене найважче — притулити скло і потім стяжкою його стягнути до труби”, — сказав Юрій.

Перископи, які виготовляють вихованці станції. Суспільне Вінниця

9-річна Марина Головченко за три місяці виготовила 78 окопних свічок для військових. Суспільному показала, як правильно змотувати картон та вставляти його у бляшанку.

“Ми самі нарізаємо картон і скручуємо його. Ми це самі можемо робити, а заливають наші вчителі. Головне, щоб картон вставляти цією стороною, щоб потрапляв віск, і вона гарно застигала. І ще правильно крутити, бо якщо будуть проміжки, то треба їх додатково картоном засунути”, — розповіла Марина.

Викладач заливає гарячим воском окопні свічки. Суспільне Вінниця

Нині у роботі вихованців станції юних техніків чотири перископи і 50 окопних свічок. Їх військовим на передову повезуть волонтери.