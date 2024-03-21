На станції юних техніків, що у селищі Дашів, діти роблять перископи та заливають окопні свічки для оборонців. Спершу волонтерили педагогічним колективом, потім залучили вихованців закладу, розповів Суспільному директор Олександр Горбатюк.
Волонтерити вчителі на станції почали навесні 2022 року, а в жовтні залучили дітей із дозволу батьків, розповів Олександр. За цей час виготовили майже 1500 тисячі окопних свічок та понад 100 перископів.
“Наш колектив невеликий, а потреб було багато в окопних свічках, особливо в зимовий період. То ми вирішили 10-15 хвилин щодня, щоб діти відволіклися, на перерві від додаткової роботи, робити свічки. Розподілилися, що ті нарізають свічки, ті скручують, а ми вже з керівниками потім заливаємо, бо за правилами безпеки дітей до цього допускати не можна, щоб вони не попеклися. Обдзвонив всіх знайомих пасічників, позбирав віск. Діти й керівники гуртків поприносили баночки, і так ми попробували першу партію заливати. Воно у нас пішло, і ми вже два роки їх робимо, допомагаємо оборонцям. Накрутили і залили ми вже десь 1200 штук”, — сказав Горбатюк.
Виготовляти окопні свічки для оборонців — це була власна ініціатива, а ось перископи роблять на замовлення військових, розповів Олександр Горбатюк. Матеріали закуповують за власний кошт.
12-річний Юрій Дмитренко Суспільному розповів, що робити такі прилади неважко, і він радий допомогти військовим.
“Це така трубка, щоб вистежувати ворогів. Труба має бути 50-60 см, щоб не висувати голову, а то супротивник може вбити військового. Для мене найважче — притулити скло і потім стяжкою його стягнути до труби”, — сказав Юрій.
9-річна Марина Головченко за три місяці виготовила 78 окопних свічок для військових. Суспільному показала, як правильно змотувати картон та вставляти його у бляшанку.
“Ми самі нарізаємо картон і скручуємо його. Ми це самі можемо робити, а заливають наші вчителі. Головне, щоб картон вставляти цією стороною, щоб потрапляв віск, і вона гарно застигала. І ще правильно крутити, бо якщо будуть проміжки, то треба їх додатково картоном засунути”, — розповіла Марина.
Нині у роботі вихованців станції юних техніків чотири перископи і 50 окопних свічок. Їх військовим на передову повезуть волонтери.