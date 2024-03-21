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На Полтавщині внаслідок аварії травмувалися троє людей
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На Полтавщині внаслідок аварії травмувалися троє людей

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Поблизу села Надержинщина "Land Rover" зіткнувся з "Краз"
Автомобіль "Land Rover" в якому перебувало твоє пасажирів, що травмувалися. фото ГУНП в Полтавській області

На автодорозі Мала Рублівка – Полтава зіткнулися два автомобілі. Це сталося 20 березня близько 20:00 поблизу села Надержинщина Новоселівської громади.

Про це розповів Суспільному Роман Грішин.

Як вдалося встановити слідству, 44-річний водій автомобіль "КРАЗ" зіткнувся із зустрічним автомобілем "Land Rover", яким кермував 36-річний чоловік.

Унаслідок аварії троє пасажирів автомобіля "Land Rover" отримали травми. Їх з місця ДТП госпіталізували до медичного закладу.

На Полтавщині внаслідок аварії травмувалися троє людей
"КРАЗ", який зіткнувся з легковим автомобілем. ГУНП в Полтавській області

За даним фактом слідчі розпочали провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження". Санкція - від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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