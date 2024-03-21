НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Викрав ювелірні прикраси з церкви: у Ніжині затримали раніше осудженого підозрюваного
КРИМІНАЛЦеркваПОЛІЦІЯРегіони

Викрав ювелірні прикраси з церкви: у Ніжині затримали раніше осудженого підозрюваного

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Затриманий чоловік за підозрою у вчиненні крадіжки ювелірних виробів з церкви й поліцеська
Затриманий чоловік за підозрою у вчиненні крадіжки ювелірних виробів з церкви та поліцеська. Поліція Ніжинського району

Ніжинські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці ювелірних виробів з однієї з церков.

Про це повідомляє поліція Ніжинського району на своїй Facebook-сторінці.

До поліції звернулись із повідомленням, що з приміщення церкви зникли ювелірні вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння, які парафіяни приносили до однієї з ікон.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Співробітники карного розшуку Ніжинського райуправління поліції встановили підозрюваного у крадіжці. Ним виявився 35-річний житель Ніжинського району, який раніше вже був осуджений.

Він зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Слідчий поліції готує чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот в суді США
У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці, начальник
Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
На початок