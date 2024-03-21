Ніжинські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці ювелірних виробів з однієї з церков.

Про це повідомляє поліція Ніжинського району на своїй Facebook-сторінці.

До поліції звернулись із повідомленням, що з приміщення церкви зникли ювелірні вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння, які парафіяни приносили до однієї з ікон.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Співробітники карного розшуку Ніжинського райуправління поліції встановили підозрюваного у крадіжці. Ним виявився 35-річний житель Ніжинського району, який раніше вже був осуджений.

Він зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Слідчий поліції готує чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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