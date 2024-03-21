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"Хвороба тюрем і копалень вражає всіх": туберкульозом на Хмельниччині хворіють різні верстви населення
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"Хвороба тюрем і копалень вражає всіх": туберкульозом на Хмельниччині хворіють різні верстви населення

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Туберкульоз не відступає
На Хмельниччині кількість хворих на туреркульоз — 37 на 100 тисяч населення. Фото: Суспільне Хмельницький

Забути про спалахи туберкульозу, як колись забули про віспу й чуму, можливо навіть під час війни. Коли через стреси люди мають понижений імунітет і здатність опиратися хворобі знижується. Для цього потрібно вчасно виявити сухоти та почати лікування. Тим паче на Хмельниччині збільшилась ефективність та зменшились строки лікування цієї недуги.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Сергій Василенко.

За його словами, світова фармакологія 10 років тому почала виробляти ефективні препарати, які мають і в цьому центрі.

"Тому і зменшились строки лікування. Якщо раніше це було в середньому 10 місяців, то чутливий туберкульоз ми лікуємо чотири-шість місяців. Збільшилась і ефективність лікування. Якщо хворий — дисциплінований, якщо він приймає препарати, то в нього шанси до 90 процентів, що він вилікується при найважчому туберкульозі", — пояснює Сергій Василенко.

Директор Хмельницького обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Сергій Василенко
Директор Хмельницького обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Сергій Василенко. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів директора центру, сухоти легше вилікувати, коли виявити їх на ранніх стадіях, і це можливо завдяки сучасному обладнанню.

"Ми в області володіємо однією з найкращих діагностичних апаратур, яка використовується в світі — "Джин-експерт". Цей апарат дає змогу поставити діагноз "туберкульоз" за три-чотири години. Тоді як раніше це займало до трьох місяців", — зізнається Сергій Василенко.

Цей портативний і переносний УЗД-апарат, який коштує до двох мільйонів гривень, заклад отримав від центру громадського здоров’я України за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він дозволяє обстежувати важких пацієнтів прямо у палатах.

"Якщо у вас такі симптоми: підвищення температури до 37, покашлювання, нічні поти, болі в грудній клітині, ви маєте звернутися до лікаря, і лікар вас направить на обстеження", — очільник медзакладу.

За словами заступниці директора центру Наталії Киян, українці через стреси мають понижений імунітет і здатність опиратися хворобі знижується.

"Зараз в Україні — 30 хворих на 100 тисяч населення, в Європі – 10, а в Хмельницькій області — 37 хворих на 100 тисяч", — зазначає Наталія Киян.

З її слів, коли століття тому сухоти вважалися соціальною хворобою тюрем і шахт, тепер туберкульозом хворіють різні верстви населення.

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