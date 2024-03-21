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"Не міг навіть назвати своє ім'я": військового з Рівненщини п'ять годин оперували під мікроскопом
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"Не міг навіть назвати своє ім'я": військового з Рівненщини п'ять годин оперували під мікроскопом

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Хірурги провели операцію 55-річному військовому з Рівненщини
Хірурги провели операцію 55-річному військовому з Рівненщини. Фото: Сергій Риженко

Військовому з Рівненщини під мікроскопом провели операцію, яка тривала більше п'яти годин. Чоловік отримав осколкове поранення лобної ділянки. Він не міг говорити та реагувати на звернення інших. Оперували хірурги лікарні Мечнікова у Дніпрі.

Як тривала операція, 21 березня розповів у Facebook генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Він зазначив, що військовий Ігор — 55-річний доброволець, родом із села Коршів Рівненського району. Він отримав вогнепальне осколкове черепно-мозкове поранення лобної ділянки біля Торецька на Донеччині.

"Військові лікарі в Дружківці надали першу хірургічну допомогу та миттєво направили до Мечникова. Ігор після поранення втратив змогу сприйняття зверненої мови, не міг говорити, навіть назвати своє ім’я. Професор Андрій Сірко та американський нейрохірург Алекс Валадка під мікроскопом, більше п'яти годин, проводили операцію. Вже знаємо, що Ігор повернеться додому без суттєвих порушень, зможе працювати та наставляти своїх синів", — написав лікар.

Він додав, що наразі військовий знаходиться у реанімації, він почав говорити. Надалі він проходитиме реабілітацію у лікарні.

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