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Хмельничани заборгували 200 мільйонів гривень за тепло
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Хмельничани заборгували 200 мільйонів гривень за тепло

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Населення Хмельницького заборгувало комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" 200 мільйонів гривень за централізоване опалення та гарячу воду. Найбільший борг – 150 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора підприємства Світлана Остапюк.

За її словами, загалом підприємство надає комунальні послуги 74 тисячам споживачів обласного центру.

"90% споживачів своєчасно сплачують за послуги. І лише 10 відсотків є боржниками підприємства. Відсоток оплати споживачами за 2023 рік склав 98%. Якщо порівняти з 2022 роком, то там була оплата 91%", — зазначила заступниця директора підприємства.

За її словами, на боржників вимушені впливати.

"Ми щомісячно повідомляємо боржників про суму боргу. З боргами від двох місяців працює автодозвон. Також укладений договір з підприємством, яке надсилає смс-повідомлення про суми боргу. На жаль, ми не можемо відключати своїх споживачів від централізованого опалення – заборонено законодавством, але пеню можемо нараховувати. Починаючи з березня можемо розглядати можливість нарахування пені споживачам, які несвоєчасно сплачують", — пояснює Світлана Остапюк.

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