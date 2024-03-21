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У Чернігові планують відкрити регіональний центр захисту прав людини, — Лубінець
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У Чернігові планують відкрити регіональний центр захисту прав людини, — Лубінець

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права людини, Лубінець, робоча поїздка в Чернігів, відкриття регіонального центру
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець . ФОТО: Чернігівська ОВА

У Чернігові планують відкрити регіональний центр захисту прав людини. Для цього необхідно знайти відповідне приміщення. Відкриття регіонального центру відбудеться за підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочої поїздки в обласний центр.

За словами Лубінця, є вже всі попередні домовленості.

"Сьогодні (21 березня, — ред.) ми обговорили це питання з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеславом Чаусом. Також нам допоможуть міжнародні партнери. Перший такий центр вже відкритий у Полтаві, і моя мета, щоб такі центри були у кожній області", — сказав Лубінець.

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