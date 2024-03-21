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Аграрії Миколаївщини зможуть отримати допомогу від ООН: що відомо
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Аграрії Миколаївщини зможуть отримати допомогу від ООН: що відомо

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Український фермер порається у полі.
Фермер за роботою. Колаж Суспільне Миколаїв/Яна Тітуренко

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) надає підтримку українським аграріям. Фермери Миколаївщини зможуть отримати допомогу у розмінуванні та відновленні діяльності.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Аграріям Миколаївської області допомога надаватиметься, зокрема, з очищення та відновлення сільськогосподарських ділянок площею від 3 до 300 гектарів, які постраждали від військових дій з лютого 2022 року.

"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма (ВПП) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України розпочинають програму підтримки фермерів Миколаївщини", — йдеться у повідомленні.

Малі фермери Миколаївського та Баштанського районів можуть подати заявку про участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 21 квітня 2024 року.

Фермери повинні надати кадастрові дані орних земельних ділянок, які вважаються небезпечними та відповісти на питання щодо оцінки потреб. Це допоможе ФАО розробити відповідну підтримку. Важливо вказати всі геокадастрові номери земель, щодо яких фермери звертаються за підтримкою. Потім надана інформація буде додатково підтверджена за допомогою супутникових знімків.

Підтримка та виробнича допомога надаватиметься відібраним фермерам.

Пріоритет у підтримці аграріїв надаватиметься за певних критеріїв:

  • Більший відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів.
  • Кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року.
  • Більший відсоток пошкодженої поверхні внаслідок обстрілів.
  • Більший відсоток зон забруднення.
  • Ґрунти, віднесені до земель загальнодержавного значення.
  • Зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

"Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми будуть повідомлені про подальші кроки щодо отримання допомоги", — йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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