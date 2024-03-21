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Жителі Хмельниччини приховують доходи від податкової. Що на них чекає
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Жителі Хмельниччини приховують доходи від податкової. Що на них чекає

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Майже 600 жителів Хмельниччини торік приховали свої доходи від податкової й не сплатили податки. Вони продавали машини, квартири, чи здавали в оренду житло й не заповнили податкову декларацію. Понад п'ять тисяч жителів області отримали минулого року податкову знижку на суму майже 16 мільйонів гривень.

Про відповідальність за не сплату податків й податкову знижку для жителів області, в етері Українського радіо Хмельницького розповіла начальниця управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПСУ в Хмельницькій області Оксана Дмитрієва.

Хто має повідомити податкову про свої доходи й самостійно сплатити з них податки

В першу чергу це стосується громадян, які отримали доходи не від податкових агентів, а від фізичних осіб. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, та громадян, які проводять незалежну професійну діяльність.

Якщо з доходами ФОПів зрозуміло, то про які доходи мають повідомляти громадяни

Деклараційна кампанія у нас розпочалася 1 січня 2024 року. Згідно з вимогами податкового кодексу України обов'язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у фізичних осіб, які протягом звітного року отримували доходи не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи.

Наприклад:

  • Іноземні доходи людей, які, наприклад працювали за кордоном.
  • Доходи від здійснення незалежної професійної діяльності — адвокати, нотаріуси, аудитори.
  • Доходи від підприємницької діяльності, окрім осіб, що обрали спрощену систему.
  • Платники, які перебувають на загальній системі оподаткування.
  • Громадяни, які отримали спадщину не першого-другого ступеня споріднення. Тут виникає обов'язок подати декларацію і сплатити відповідні податки.
  • При здаванні в оренду й продажу рухомого і нерухомого майна. До прикладу, якщо ти продаєш легковий автомобіль вперше, то там нульова ставка податку, а якщо протягом року продаєш кілька автомобілів, то обов'язково треба декларувати й відповідно до норм кодексу там є змінна ставка, два автомобілі — 5%, більше — 18%. Якщо громадянин продає земельну ділянку, квартири, такі доходи необхідно декларувати. При отриманні таких доходів необхідно до першого травня подати декларацію й протягом 60 днів сплатити податок на доходи фізичних осіб 18%, і 1,5% військовий збір.

Які можуть бути наслідки, якщо не подати декларацію і не сплатити податки

В нас є десь 600 таких громадян, які б мали подати за 2022 рік декларацію про доходи, але не подали. Відповідно до них буде розпочато процедуру проведення документальних перевірок. Якщо громадяни не декларують доходи, відповідно до норм податкового кодексу, ми призначаємо податкову перевірку. Перевіряємо цю всю інформацію. А за наслідками податкової перевірки вже будуть не тільки визначені зобов'язання до сплати, окрім того, ще будуть штрафні санкції й буде ненарахована пеня. За кожен день прострочення податкового зобов'язання, не сплати, буде нарахована пеня. Треба все робити своєчасно. Я думаю, що на сьогодні є можливості подання декларації своєчасно в будь-якому куточку області: можна подати через електронний кабінет чи мобільний застосунок "Моя податкова". Я закликаю наших слухачів не порушувати закон і своєчасно подавати декларацію.

Як отримати податкову знижку

Декларацію для отримання податкової знижки громадяни можуть подати до 31 грудня цього року. Якщо ви якісь витрати здійснили у 2023, ви маєте у 2024 році до 31 грудня подати декларацію, показати свої доходи, сплачені податки й ті витрати, які ви мали. До прикладу: на навчання своїх близьких осіб — дітей, чоловіка, дружини, першого ступеня споріднення. І отримати податкову знижку. Це означає, що якщо я офіційно працюю, отримую заробітну плату, сплачую податок на доходи з фізичних осіб, в межах сплаченого податку, я можу повернути за навчання, за страхування життя, за участь у кредитуванні житла, в тому числі внутрішньо переміщені особи можуть скористатися правом на повернення податкової знижки у разі оренди житла, якщо вони його орендують офіційно.

Наскільки активно користуються податковою знижкою жителі Хмельниччини

В нас податкову знижку отримали у 2023 році більше громадян чим у 2022. До нас звернулося за отриманням податкової знижки у 2023 році 5195 громадян, а у 2022 — 4822 людей. Якщо говорити скільки повернуто податку на доходи фізичних осіб, то у 2023 році повернуто на 4,6 мільйона гривень, більше ніж у 2022. Тобто минулого року 15,9 мільйонів гривень повернули податку на доходи фізичних осіб громадянам, які подали декларації й скористалися цією можливістю. Це за навчання, за страхування, за оренду житла за переобладнання автомобіля.

Авторка: Алла Коломея.

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