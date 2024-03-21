У Києві оголосять нові торги щодо оренди Житнього ринку — Кличко

У Києві оголосять новий аукціон за право оренди приміщення Житнього ринку в Подільському районі.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, під час дії воєнного стану мінімальний термін подачі заяв на аукціон становить п'ять днів. Його подовжать і оголосять нові торги. Заяви на аукціон потенційні інвестори зможуть подати протягом 25 днів.

"Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря — реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій", — наголосив Кличко.

19 березня стало відомо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди, він мав відбутися 25 березня. Початкова ціна — 2,47 млн грн. Договір планували укласти на 15 років, однак його можуть розірвати достроково, якщо не виконуватимуться умови оренди.

Шеф-кухар та блогер Євген Клопотенко закликав громадськість об'єднатися, щоби взяти участь в аукціоні оренди Житнього ринку на Подолі задля збереження унікальної пам'ятки пізнього модернізму Києва.

Житній ринок, що розташований на Подолі, є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.