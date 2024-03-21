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У Хмельницькому не будуть раніше завершувати опалювальний сезон
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У Хмельницькому не будуть раніше завершувати опалювальний сезон

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опалення труби
Опалювальний сезон-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Опалювальний сезон у Хмельницькому достроково завершувати не планують. Все залежатиме від погодніх умов. Якщо виникне суттєве потепління, то опалення вимикатимуть на короткий період.

Про це Суспільне Хмельницький повідомив заступник міського голови Василь Новачок.

За його словами, згідно чинного законодавства, опалювальний сезон закінчується, якщо протягом трьох діб середньодобова температура є вищою, ніж +8 градусів.

"Наразі ми не бачимо суттєвого потепління в найближчі дні. Що буде через два тижні — спрогнозувати не можемо. Наприклад, п'ятого квітня минулого року випав сніг. Можливо, і цього року так буде", — каже Василь Новачок.

З його слів, працівники тепломережі також слідкують за погодніми умовами.

"Якщо буде якесь суттєве потепління в короткостроковому періоді, то опалення вимикатиметься на один день чи вихідні, для того, щоб не перегрівати домівки, щоб платіжки людей не росли і щоб зекономити природній газ для держави", — пояснює посадовець.

Тому чи зупиняти опалювальний сезон, чи ні — все залежатиме від погоди, додає Василь Новачок.

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