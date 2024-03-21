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Загинув на Запоріжжі: на Черкащині попрощалися із полеглим захисником
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Загинув на Запоріжжі: на Черкащині попрощалися із полеглим захисником

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загиблий черкаси
Загиблий з Уманщини Олександр Спрейс. Колаж Суспільне/фото Паланська громада

На війні загинув військовий з Уманщини Олександр Спрейс. Він виконував завдання на Запоріжжі та отримав не сумісні з життям поранення.

Життя військового обірвалося 11 березня, розповіла в коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

"Він був стрілцем-помічником гранатометника механізованого відділення окремої механізованої бригади", – уточнила речниця.

Олександр був жителем села Родниківка, де його й поховали на Алеї Слави на центральному цвинтарі.

Йому було 38 років.

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