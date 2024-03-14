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Кім Чен Ин заліз у новий танк армії КНДР та протестував його бойові можливості
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Кім Чен Ин заліз у новий танк армії КНДР та протестував його бойові можливості

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Кім Чен Ин під час танкового бою
Лідер КНДР Кім Чен Ин із танкістами. Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA

Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній на навчальному танковому бою північнокорейської армії та особисто протестував новий танк.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA.

На змаганнях уперше продемонстрували бойові можливості танка КНДР.

"Після огляду танкових екіпажів товариш Кім Чен Ин особисто сів у танк нового типу і, міцно тримаючись за штурвал, водив танк", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, Кім Чен Ин висловив задоволення демонстрацією танка нового типу і відзначив його ударну силу та маневровість.

Змагання великих танкових з'єднань КНДР пройшли за принципом "підрозділ на підрозділ".

Як підкреслює агентство, Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю танкістів-учасників.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин під час танкових змагань Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA
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Лідер КНДР Кім Чен Ин під час танкових змагань Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA
1
Лідер КНДР Кім Чен Ин із танкістами Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA
1
Лідер КНДР Кім Чен Ин із танкістами Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA
1
Лідер КНДР Кім Чен Ин із танкістами Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA
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Лідер КНДР Кім Чен Ин із танкістами Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї KCNA

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

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