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У двох чернігівців правоохоронці вилучили 2 тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона гривень
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У двох чернігівців правоохоронці вилучили 2 тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона гривень

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У двох чернігівців вилучили 2 тонни алкоголю на понад пів мільйона гривень
Алкоголь. ФОТО: Поліція Чернігівської області

У двох чернігівців правоохоронці вилучили дві тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона гривень. Під час обшуків виявили сотні пляшок з розфасованою у них невідомою рідиною, коробки з маркуванням брендів елітного міцного алкоголю, рідину в пакетах.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму сайті.

"Поліцейські проводять комплексні заходи з детінізації ринку підакцизної продукції. У ході проведення заходів та в рамках слідчих дій поліцейські провели санкціоновані обшуки у двох чернігівців, які підозрюються у незаконному обігу фальсифікованого алкоголю", — йдеться у повідомлення.
У двох чернігівців правоохоронці вилучили понад 2 тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона грн
Алкоголь, який вилучили поліцейські. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Як повідомила Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці в Facebook, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків організували збут незаконно виготовленого етилового спирту, не будучи при цьому зареєстрованими як суб’єкти господарської діяльності та не маючи відповідних ліцензій на торгівлю алкогольними напоями.

Підозрювані реалізовували товар на території Чернігова підшуканим заздалегідь клієнтам.

У двох чернігівців правоохоронці вилучили понад 2 тонни фальсифікованого алкоголю на понад пів мільйона грн
Алкоголь, який вилучили поліцейські. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Чоловікам повідомили про підозри у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Триває досудове розслідування.

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