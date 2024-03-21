Розпалювачі для військових: хмельницькі студенти щотижня передають їх на фронт

Команда хлопців з гуртка, який працює на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівської політехніки виготовили для військових п’ять тисяч розпалювачів. Такий розпалювач – це розробка одного зі студентів навчального закладу.

Про це Суспільному розповів керівник гуртка, заввідділенням інженерної механіки коледжу Олексій Матвєєв.

За його словами, хлопці з гуртка навчаються нарізних відділеннях коледжу, але вони як пазл доповнюють один одного.

"Якраз вони є таким костяком цього гуртка, який практично кожен день приходять на цей гурток. Вони займаються і в лабораторіях, в аудиторіях, і навіть під час повітряних тривог розробляють свої вироби в наших укриттях", — розповідає Олексій.

З його слів, такий розпалювач – це розробка студента Павла Кравчука, який разом з хлопцями вже другий рік вдосконалюють виріб.

Розпалювачі для військових, березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Все починалось восени 2022 року. Після плетіння оберегів у нас були залишки парокоду і ми думали, куди їх подіти. Тому придумали ідею з розпалювачем. Найперші розпалювачі горіли рівно вісім хвилин, що було не дуже достатньо. Після модернізації ми змогли продовжити час горіння", — пояснює Павло Кравчук.

За словами керівника гуртка Олексія Матвєєва, завдяки їх виробу можна розпалити будь-які дрова, які, до прикладу, намокли.

"Ставиться в консервну банку, запалюється, наверх ставиться кружка і буквально за п’ять-сім хвилин кружка води ємністю 500-700 мілілітрів закипає. Можна навіть "Мівіну" запарити", — пояснює хлопець.

За його словами, по кількасот розпалювачів під замовлення військових передають волонтерами щотижня. Але це не єдина розробка студентів.

"Є розробка фільтруючого елемента, який дозволяє фільтрувати воду: дощову перетворює в звичайну питну воду, яку можна використовувати. Ми розробляли і повітряні генератори, і обігрівачі завдяки сонячній енергії, у нас є повітряний генератор, є водяний обігрівач, який нагріває воду в літній період", — розповідає Олексій Матвєєв.

Наразі хлопці працюють над черговою модернізацією розпалювача, щоб збільшити тривалість його горіння.

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