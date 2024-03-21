Сумчани з медалями чемпіонату України з настільного тенісу

У Києві триває чемпіонат України з настільного тенісу серед дорослих. Участь у турнірні беруть і тенісисти Сумщини. У командному розряді серед чоловіків команда Сумської області у поєдинку 1/8 фіналу перемогла Запорізьку область (3:0), а у чвертьфіналі програла Чернігівській (2:3).

Про це повідомив Суспільному головний тренер сумської команди Володимир Хавкін.

Учора відбулись одиночні змагання і змагання у парах. Олександр Тужилін у підсумку посів восьме місце, Антон Молочко – дев’яте, Олексій Горбаненко – дванадцяте, Валерій Мельник посів шістнадцяте місце серед шістдесяти чотирьох учасників.

У парному розряді Тужилін та Молочко у матчі ¼-ої фіналу зустрілись з Мельником та Горбаненком. Перемогу у чвертьфіналі святкували Валерій і Олексій. У півфіналі вони поступились майбутнім "срібним" призерам, а у матчі за третє місце перемогли суперників і здобули "бронзу". Тужилін і Молочко посіли п'яте місце.

Сьогодні відбудуться змагання змішаних пар, але сумчани участі у них не братимуть.

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