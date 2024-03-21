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Bloomberg: Росія почала перекидати війська з фронту на захист Бєлгорода
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Bloomberg: Росія почала перекидати війська з фронту на захист Бєлгорода

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Військові РФ
Російські військові на навчаннях на території контрольованої угрупованням "ДНР", Донецька область, 31 січня 2023 року. AP/Alexei Alexandrov

Військова операція російських добровольців на території Бєлгородської та Курської областей РФ, змусила військове командування Росії перекинути сили від лінії фронту на захист Бєлгорода.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, близького до Кремля.

Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, попри війну та атаки на Бєлгород, більшість мешканців міста продовжують підтримувати Путіна.

Видання нагадало, що останніми тижнями російські регіони, включаючи Бєлгородську та Курську області, зіткнулися з атаками безпілотників та ракет. Також Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об'єкти, включаючи нафтопереробні заводи та склади.

Водночас російські прикордонні регіони зіткнулися із наземними атаками зі сторони російських повстанців – Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та Легіону "Свобода Росії".

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