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Спецоперація ГУР: у Росії заявили про знищення безпілотників над Енгельсом
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Спецоперація ГУР: у Росії заявили про знищення безпілотників над Енгельсом

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Спецоперація ГУР: у Росії заявили про знищення безпілотників над Енгельсом
БПЛА SpyGun. Фото: Вікіпедія

Російська система ППО вночі 20 березня знищила безпілотники над містом Енгельсом у Саратовській області, де розміщений військовий аеродром. За даними джерела Суспільного, атаку здійснило ГУР дронами українського виробництва.

Про атаку БпЛА повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у Telegram.

Кількість збитих БПЛА він не уточнив. За його даними, потерпілих та руйнувань буцімто немає.

"Менше як годину тому над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає",— написав Бусаргін.

Раніше в місті Енгельс вже були інциденти з безпілотниками.

Що відомо про вибухи на аеродромі "Енгельс"

У ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі у Саратовській області прогриміли два вибухи. У місті оголошували повітряну тривогу, за попередніми даними загинули 3 людини, а Міноборони РФ заявило про "падіння українського безпілотника".

Як пише Telegram-канал Baza, площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Вибухи в Енгельсі тоді сталися не вперше. Вранці 5 грудня повідомлялось про атаку безпілотника на авіабазу. Було пошкоджено два літаки, двоє військовослужбовців зазнали поранень.

В Інституті вивчення війни вважають, що вибухи на аеродромі "Енгельс" свідчать про неефективність ППО РФ.

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